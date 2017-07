La Mission Locale du Forez s'engage (encore plus) pour les jeunes

La Mission Locale du Forez vient de signer un partenariat avec 15 agences d'intérim du secteur Montbrison-Andrézieux. L'objectif, permettre aux jeunes d'accéder plus facilement à un emploi.

Combiné à la Garantie Jeunes, qui existe déjà, le partenariat que vient de signer la Mission Locale du Forez avec 15 agences d"intérim pourrait changer la vie de plusieurs jeunes en difficulté.

La Garantie Jeunes, c'est quoi ?

La Garantie Jeunes, financée par l'État, propose de suivre des jeunes pendant un an. Au programme, formation, suivi intensif et aide personnalisée pour trouver un emploi. Les conditions à remplir pour en bénéficier sont les suivantes : avoir entre 18 et 25 ans, n'être ni en emploi, ni en études, ni en formation, et en situation de précarité. Les jeunes sélectionnés touchent une allocation mensuelle de 472,37 euros, sous réserve d'effectuer sérieusement des démarches pour trouver un emploi pendant l'année.

1 jeune sur 2 trouve un emploi durable - Sophie, coordinatrice de la Garantie Jeunes à la Mission Locale du Forez

Sophie Chouvellon s'occupe des jeunes inscrits à la Garantie Jeunes, à la Mission Locale du Forez. En ce moment, elle gère notamment le dossier de Quentin, 21 ans, qui vit à Sury-le-Comtal. Son parcours est un peu chaotique : il a d'abord quitté son bac professionnel relations-client, avant de tenter l'armée. "J'y ai fait un mois. Ce n'était pas pour moi", raconte le jeune homme. Il s'est alors tourné vers la Mission Locale du Forez : "Je passe un entretien cette semaine avec la mairie de Saint-Bonnet-le-Château, pour devenir ASVP" (agent de surveillance de la voie publique). S'il est pris, Quentin pourra ensuite passer les concours pour entrer dans la police. Son rêve.

Témoignage de Quentin, inscrit à la Garantie Jeunes à la Mission Locale du Forez

Un partenariat décisif avec les agences d'intérim

Parallèlement à cette Garanties Jeunes, la Mission Locale du Forez vient de signer un partenariat avec 15 agences d'intérim. "Notre coeur de métier, ce n'est pas l'insertion, sourit Adrien Thomas, directeur des agences Adecco de Montbrison et de Feurs. Mais on sait tous que ce n'est pas évident de rentrer sur le marché du travail". I

Adrien Thomas, directeur de deux agences Adecco, n'a pas hésité à signer ce partenariat

l explique aussi que c'est intéressant, pour lui, de recevoir des candidats jeunes qui n'auraient pas osé postuler aux offres d'intérim qu'il propose. Reste maintenant à récolter les fruits de ce partenariat, pour les jeunes et les professionnels impliqués.