La Mission Patrimoine de Stéphane Bern participera à la restauration du pont aqueduc de la Canaou à Cavaillon

Au total, 15,2 millions d’euros sont octroyés à 101 sites cette année, soit un site par département métropolitain et collectivité d’outre-mer. Et en Vaucluse il s'agit du pont de la Canaou à cavaillon qui permet au canal Saint julien de franchir la rivière Le Coulon. L’ouvrage a plus de 400 ans.