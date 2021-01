La Mission patrimoine dévoile le montant des aides allouées aux monuments normands en danger

On connaît le montant des aides allouées par la Mission patrimoine à deux monuments du Calvados et de l'Orne. La Fondation du patrimoine vient de dévoiler les montants.

Une aide pour les travaux de stabilisation d'un clocher dans le Calvados

Dans le Calvados, 151 000 euros seront alloués aux travaux de l'église de Villiers-le-Sec, située à Creully-sur-Seulles, sur un budget total de 1 065 000 euros. Il faut stabiliser le clocher et restaurer les facades de l'édifice, construit entre les XIIème et XIIIème siècles. Le démarrage des travaux est prévu en septembre 2021.

Le clocher de l'église de Villiers-le-Sec, située à Creully-sur-Seulles. - Mission patrimoine.

Une briqueterie en activité depuis 260 ans

Du côté de l'Orne, la Briqueterie des Chauffetières à L’Hôme-Chamondot va recevoir 47 000 euros, pour un budget total de travaux estimé à 105 522 euros. Le bâtiment date de 1760 et est toujours en activité puisque l'entreprise familiale qui possède la briqueterie fabrique encore une partie de sa production à la main. Mais les trous dans la toiture et les infiltrations d'eau pénalisent la production. Il faut donc refaire la charpente et reconstruire le four.

La Briqueterie des Chauffetières a aussi besoin de travaux. - Capture d'écran Facebook.

Selon la Fondation du Patrimoine en Normandie, les porteurs de ces projets recevront cette subvention lors des travaux, ou une fois qu'ils seront terminés. En Normandie, ce sont cinq projets de restauration de monuments qui sont ainsi aidés par la Mission patrimoine, pour un montant de 653 000 euros.