Une pétition pour sauver la MJC d'Albi, menacée de fermeture

La MJC d'Albi, - la Maison des Jeunes et de la Culture - n'a de quoi poursuivre ses activités que pour six mois seulement. La mairie vient de lui couper totalement les vivres. Les membres de l'association tentent d'organiser la riposte et se défendent de l'accusation d'absence de projet.

La MJC d’Albi est une association qui propose depuis 1957 des activités culturelles aux Albigeois. Une structure qui revendique actuellement (en dépit de la crise sanitaire) 500 adhérents et un millier de passages par semaine. Une structure qui depuis toujours est soutenue par la municipalité et qui propose une trentaine d’ateliers pour les Albigeois de tous les âges. La Maison des Jeunes et de la Culture se veut aussi comme un espace qui aide à la création artistique.

De 150.000 euros à 0 euros de subventions en deux ans

Mais c’est terminé. Dans son budget 2021, la mairie a divisé par deux la subvention à l’association ( qui était de 150.000 euros par an ). Et dans le budget 2022, aucun subside n’a été voté pour la MJC. Ce qui remet évidemment en cause la structure ces 15 salariés et ses 18 intervenants. Selon la direction de l'association, la MJC n'a de quoi vivre et payer ces intervenants pendant six mois

Depuis le début de la crise avec la mairie, le conseil d’administration de la MJC n’avait rien dit en espérant la reprise du dialogue. Mais cette fois, ils viennent de lancer une pétition. Un débat public devrait être aussi organisé.

"L'argent public est trop rare pour être dépensé sans son projet" dit la maire

Du côté de la mairie, le discours est le même depuis décembre 2020 : pas assez d’adhérents, pas assez de projets, pas assez ouvert l’été. municipalité explique pourquoi elle ne financera plus la MJC. Mais la maire d’Albi, Stéphanie Guiraud Chaumeil a tranché. "Cela fait plusieurs mois, voire années, que nous demandons à notre partenaire un certain nombre de projets, un certain nombre d'éléments. Nous avons décidé effectivement de réduire les subventions l'année dernière parce que nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à dépenser de l'argent public sans justification, sans projet. Nous ne sommes pas du tout sur des considérations politiques et encore moins politiciennes. Aujourd'hui, l'argent public est trop rare pour être dépensé sans son projet. Il nous semble que la jeunesse albigeoise mérite mieux. Et je me permets de rajouter que je suis très fier de la politique municipale d'Albi pour la jeunesse. La jeunesse continuera à être au cœur de nos priorités pour les semaines, les mois et les années à venir."

Comme les mairies d'extrême-droite

Jusqu'ici les membres de l’association ont tenté de négocier. Mais en vain. Alors maintenant, les membres du CA de la MJC comme Thierry Besche répondent désormais. "La Maison des jeunes, ce ne sont pas que des adhérents. C'est un lieu totalement ouvert à n'importe quelle équipe aurait un projet. Une équipe qui voudrait monter un journal, une pièce de théâtre, un groupe de rock. On ne va pas leur vendre une carte d'adhérent. On va d'abord écouter leur projet. On va leur proposer de se mettre autour d'une table. Ils vont revenir plusieurs fois. On va proposer des lieux, des locaux, de l'accompagnement. Et c'est ainsi que dans l'histoire de la MJC, de très nombreux groupes, de très nombreux artistes ont essaimé partout en France, et particulièrement à Albi. Ils ont su trouver ici, dans cette maison, un accueil, un accompagnement, une écoute. C'est après qu'ils sont devenus adhérents."

Une décision très politique en tout cas pour Pascal Pragnère élu vert d’opposition à Albi. " 'est simple, avec %JC en Danger, on trouve une liste de mairies de droite qui suppriment les subventions des MJC. Ça a l'air d'être cohérent avec une certaine idéologie qui a commencé par les mairies d'extrême-droite. A Albi, on préfère financer l'événementiel ou le bling-bling plutôt que le travail de fond qui est fait par des structures d'éducation populaire."

Chloé Albrand est membre du conseil d’administration est pour elle, la MJC est condamné à mort. Il reste de quoi vivre six mois dit la jeune femme qui insiste sur la nécessaire confiance entre une commune et sa MJC.