Mobilisation à Coutances pour un réfugié Afghan qui risque d'être expulsé en Bulgarie

Sherbahadur risque d'être envoyé en Bulgarie où il a subi des violences. Ce réfugié afghan, hébergé en centre d'accueil et d'orientation, a reçu le soutien de 200 personnes lundi 25 septembre à Coutances et une pétition circule actuellement dans le centre-Manche.

Sherbahadur, un Afghan de 31 ans, a fui son pays il y a un an et demi quand "les talibans qui ont assassiné son frère et menacé de le tuer à son tour". Il est passé par la Bulgarie où il explique avoir subi des violences , avant de rejoindre la France. Il a vécu dans le camp de la Porte de la Chapelle à Paris avant d'arriver à Coutances, où il est hébergé dans le cadre des CAO, les centre d'accueil et d'orientation mis en place lors du démantèlement de la Jungle de Calais.

Le Réglement Dublin

La préfecture de la Manche - qui n'a pas souhaité répondre à nos questions - compte le renvoyer en Bulgarie, comme le prévoit les accords européens (accords de Dublin) car c'est le premier pays européen où ses empreintes ont été enregistrées. Or Sherbahadur veut demander l'asile en France.

"Il veut demander l'asile en France mais il risque d'être expulsé'"- Reportage Copier

Rassemblement et pétition

Des habitants du Coutançais se mobilisent pour essayer d'infléchir cette décision de la préfecture. Lundi 25 septembre 2017, près de 200 personnes se sont réunies place Saint-Nicolas à Coutances pour le soutenir, à l'appel de trois associations Alternatives Solidaires, la Pastorale des migrants et la Ligue des droits de l'homme. Une pétition circule également et réunit pour le moment très de 300 signatures.