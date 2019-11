La mobilisation anniversaire des gilets jaunes à la mi-journée

Pour cet "acte 53", le mouvement des gilets jaunes, né il y a un an pour protester contre la taxe sur le carburant avant de devenir un ample mouvement de contestation, espère regagner des couleurs. Plusieurs milliers de personnes sont attendues ce samedi dans la capitale et sur l'ensemble du territoire. Dans la matinée, malgré quelques heurts à Paris ou près de Caen, les rassemblements se sont déroulés dans le calme et ont rassemblé quelques centaines de personnes.

À Paris, certaines marches ont débuté dès 10h ce samedi matin, notamment près de la place d'Italie où plusieurs centaines de manifestants se sont rassemblés et où des flambées de violence sporadiques ont éclaté. Porte de Champerret, le périphérique a été brièvement bloqué avant l'intervention des forces de l'ordre. Quelque 5.000 policiers ont été déployés dans la capitale. À la mi-journée, ils avaient déjà procédé à une quarantaines d'interpellations et plus de 1.500 contrôles.

Des heurts aussi près de Caen (Calvados), où un groupe d'une centaine de gilets jaunes s'est rassemblé au rond-point bleu d'Ifs au petit matin et a tenté de bloquer la route nationale 158. La manifestation a été dispersée avec des gaz lacrymogènes. En Normandie, la préfecture du Calvados a recensé 250 personnes mobilisées dans le département dans la matinée.

Dans d'autres villes, la mobilisation se déroulait dans le calme, comme à Tarbes (Hautes-Pyrénées) où 300 personnes se sont rassemblées et à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), où quelque 200 personnes ont défilé dans la ville.

Mobilisation clairsemée en région

À Albertville (Savoie), une centaine de gilets jaunes se sont installés devant la mairie de la commune, une centaine aussi à Besançon (Doubs) ou Langon (Gironde).

Des rassemblements plus clairsemés de plusieurs dizaines de personnes étaient également signalés en Bretagne ou en Occitanie, ainsi qu'à Auxerre (Yonne), Saint-Etienne (Loire), Périgueux (Dordogne), Guéret (Creuse), Dax (Landes), Montpellier (Hérault) ou Avignon (Vaucluse).

D'autres rassemblements sont prévus dans l'après-midi à Lille, Lyon, Nantes, Grenoble, Perpignan, Toulouse ou Marseille.