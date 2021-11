Les anti-pass sanitaire étaient 700 ce samedi 6 novembre dans les rues de Montpellier. C'est la mobilisation la plus faible depuis le tout premier jours le 14 juillet dernier sur la place de la Comédie.

La mobilisation anti-pass sanitaire au plus bas à Montpellier depuis quatre mois

Peut-on encore parler de mouvement anti-pass à Montpellier ? Ce samedi 6 novembre, 700 personnes ont manifesté selon la police dans les rues de l'Ecusson contre l'instauration d'un pass sanitaire. C'est la plus faible mobilisation depuis le premier rassemblement le 14 juillet. Montpellier a pourtant été durant l'été l'une des villes avec Paris ou Toulon où les anti-pass ont été les plus nombreux. Le 21 aout dernier, le cortège a été marqué par une violente bagarre entre des militants de la Ligue du midi et des antifascistes.