Des personnels de santé manifestent à Montpellier avant l'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale

C'était la 9ème mobilisation contre le pass sanitaire organisée à Montpellier ce samedi après-midi. Parmi les manifestants, les soignants et personnels des établissements de santé pour qui l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi 15 septembre.

Nouvelle manifestation à Montpellier contre le pass sanitaire ce samedi après-midi alors que l'obligation vaccinale entre en vigueur ce mercredi 15 septembre pour les personnels de santé. Pour la neuvième édition, la mobilisation a réuni environ 4000 personnes, ce qui est moins que samedi dernier, le cortège avait alors réuni 7500 personnes environ.

Au cri de "liberté", "résistance", ou encore "le pass sanitaire, on n'en veut pas !" , les manifestants ont rappelé leur opposition au pass sanitaire pour les uns, au vaccin anti-covid pour les autres.

Le cortège s'est déplacé dans le calme, sans incidents même s'il n'a pas respecté le parcours imposé par la préfecture de l'Hérault, préférant passer par le Boulevard du Jeu de Paume, la gare Saint-Roch après un démarrage place de la Comédie, un passage par le Peyrou et une fin de manifestation sur l'esplanade Charles de Gaulle.

Parmi les manifestants, les soignants et personnels d'établissements de santé du privé et du public, de Montpellier, Sète et même Béziers. Malgré l'obligation vaccinale qui entre en vigueur ce mercredi 15 septembre, ils sont bien décidés à ne pas céder à ce qu'ils appellent "un chantage". Les personnels qui risqueront une suspension de leur contrat de travail avec un retrait des salaires.

Pas de quoi intimider Grégory, brancardier depuis 20 ans, "si on me dit le 15 que je ne peux pas travailler parce que je ne suis pas dans le processus de vaccination, je leur dirai : très bien, au revoir !" Et pourtant, Grégory a une sacrée expérience, brancardier d'urgences, de bloc, de dyalise, de réanimation, "ils perdront quelqu'un avec pas mal de compétences" ajoute-t-il, "ça va être impossible de faire tourner les services sans nous".