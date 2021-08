La mobilisation anti-passe reste forte ce samedi en Alsace

Rassemblement contre le passe sanitaire et la vaccination place Kléber à Strasbourg

"Souvenez-vous, en 2020, on nous a applaudi. Maintenant, en 2021, sans vaccination, on nous a jeté", pouvait-on lire sur certaines pancartes ce samedi dans les rues de Strasbourg. "Nous ne nions pas la crise sanitaire, nous renions la devise autoritaire" ou encore "On veut des traitements précoces. Vaccination, pas question!"

Rassemblement anti-passe et antivax place Kléber à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Rassemblement antivax et anti-passe sanitaire à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Les manifestants étaient plus de 4.000 dans la capitale alsacienne, ils ont marché de la Place Kléber à la Place de la République en scandant "Liberté ! Liberté !"

Des militants antivax allemands participaient à ce défilé. Un appel à manifester franco-allemand a d'ailleurs été lancé pour le samedi 28 août à Strasbourg.

Manifestants anti-passe et antivax devant et sur le monument aux morts de la place de la République à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

Manifestants place de la République à Strasbourg © Radio France - Corinne FUGLER

D'autres manifestations étaient organisées à Sélestat, Colmar et Mulhouse ce samedi 21 août. Les défilés ont réunis plusieurs milliers de personnes également dans ces villes d'Alsace.

Pour ce sixième weekend de mobilisation, plus de 200 manifestations étaient annoncées dans toute la France.