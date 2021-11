La mobilisation continue à l'école de Chindrieux après la fermeture d'une classe

Enseignants, maire et parents d'élèves de Chindrieux dénoncent un sureffectif dans leur école. Depuis la rentrée de septembre, un collectif de parents d'élèves se dresse contre l'inspection académique de la Savoie contre la fermeture de la sixième classe de leur établissement. Les parents menacent de créer la fameuse "classe communale" et envisagent aussi de bloquer l'école. Ils étaient reçus par le directeur académique des services de l'Éducation nationale de la Savoie, François Coux, jeudi dernier pour clarifier la situation.

24, c'est le nombre moyen d'élèves en classe élémentaire en France selon le Ministère de l'Éducation Nationale sur l'année 2020-2021.

Imbroglio de chiffres

Le contexte de l'école de Chindrieux n'est pas un cas isolé. Partout en France, plusieurs établissements font face à des classes trop remplies, même si en Pays de Savoie, "le système éducatif est bien moins touché par cette problématique" selon François Coux.

À Chindrieux, depuis septembre, 27 élèves sont répartis dans cinq classes, soit 135 élèves. Une estimation de réinscriptions, en juin dernier pour la rentrée 2021, tablaient sur 125 élèves. Une baisse d’effectif qui avait provoqué l’anticipation d’une fermeture de classe. De ce fait, le comptage de rentrée du 2 septembre dénombrait 135 inscrits. Or, "on ne peut pas réagir à l'évolution des effectifs, à la hausse ou à la baisse en cours d'année scolaire" précise le DASEN de la Savoie.

En réponse, la rectrice de l'académie et l'inspection académique ont octroyé un professeur en renfort, qui intervient tous les jeudis et vendredis dans trois classes, ce qui permet de diviser les classes "surchargées" en groupe pour soulager élèves et enseignants. Les parents d'élèves réclament que ce maître soit au moins présent quatre fois par semaine.

"On se mobilise pour l'avenir"

Si les parents d'élèves ne comptent pas en rester là malgré une discussion avec les services de l'éducation nationale savoyarde, ils veulent surtout anticiper l'avenir et faciliter l'adaptation des futurs élèves : "Oui, j'ai pensé à mettre ma fille, qui est en CM2 dans une autre école, mais bon, elle est ici depuis la petite section, pour son équilibre j'ai renoncé. En revanche, ce qui me dérange, c'est quand elle rentre le soir et qu'elle se plaint du bruit et qu'elle n'arrive pas à se concentrer. Alors je ne lâche pas pour nos futurs écoliers de Chindrieux" martèle cette mère de famille et parents d'élèves."

"On met tout en ordre pour l'éducation de nos enfants"

François Coux le confirme, les services de l'éducation travaillent pour mieux anticiper la constitution des classes afin de répondre correctement à ces sureffectifs : "On va travailler avec les équipes, avec la directrice de l'école à la mise en œuvre d'un projet pédagogique qui vise à accompagner les élèves dans leurs apprentissages. On met en place un projet pédagogique particulier qui permet, sur deux classes, de faire trois groupes le jeudi et le vendredi et _je peux vous le garantir, on va accompagner encore mieux les élèves_."