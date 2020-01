Réforme des retraites : la mobilisation ne faiblit pas en Vaucluse, assure l'intersyndicale

Au 46e jour de grève contre la réforme des retraites, le message de l'intersyndicale vauclusienne ne varie pas : "Nous réclamons toujours le retrait pur et simple du projet." Elle annonce deux nouvelles actions de mobilisation cette semaine à Avignon.

Avignon, France

"La mobilisation ne faiblit pas et elle bénéficie d'un fort soutien citoyen." Voilà ce qu'assurent d'une seule voix les représentants de l'intersyndicale vauclusienne contre la réforme des retraites (CGT-FO-FSU-Solidaires-UNEF-UNL-Collectif Gilets jaunes.) Au 46e jour d'un conflit "historique par sa durée et par son intensité", les syndicats se réjouissent du fort niveau de mobilisation dans le public comme dans le privé et du soutien citoyen rencontré sur le terrain.

"La réforme actuelle entraînera une baisse de la majorité des pensions des retraités."

Pour les syndicats, "le gouvernement prend d'énormes risques" en restant sourd à la colère qui s'exprime dans de nombreux secteurs.

Ils pointent aussi du doigt la responsabilité à venir des parlementaires qui auront à se prononcer sur le projet du gouvernement, accusé de "mensonges et d'entourloupes." En clair, le vote des députés et sénateurs sera scruté de très près...

C'est d'ailleurs pour maintenir la pression que l'intersyndicale appelle à deux nouvelles actions cette semaine à Avignon : une descente aux flambeaux le jeudi 23 janvier à partir de 18h au départ du Rocher des Doms et une grande manifestation le lendemain, vendredi 24, à partir de 10h30 aux allées de l'Oulle.

Frédéric Laurent de l'Union départementale CGT de Vaucluse : "ce mouvement est très populaire" Copier