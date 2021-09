La mobilisation contre le pass sanitaire faiblit dans la Drôme et en Ardèche

La mobilisation a un peu faibli, dans la Drôme et en Ardèche, pour ce neuvième samedi de mobilisation contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale pour les soignants. A Valence, ils étaient environ 2 000, selon nos estimations, 1 500, selon la police. La semaine dernière, nous avions compté 3 500 personnes dans les rues valentinoises.

Les forces de l'ordre ont également compté un peu plus de 500 personnes à Montélimar (contre 800 la semaine dernière), 100 personnes à Annonay et 450 personnes à Aubenas, soit 100 manifestants de moins que la semaine dernière.

La manifestation valentinoise a été marquée par la présence de Damien Tarel, le Drômois de 28 ans qui avait giflé Emmanuel Macron en mai dernier. Il a défilé aux côtés des manifestants, dont, parmi eux, quelques soignants, qui continuent de se mobiliser, à quelques jours de la date butoir du 15 septembre. C'est à compter de cette date qu'ils ne pourront plus travailler s'ils ne sont pas entièrement vaccinés.

"Pour l'instant, ça me semble irréel"

C'est le cas de Céline, infirmière depuis 15 ans : "Je suis assez stressée. A partir du 15, je ne pourrai plus travailler. Pour l'instant ça me semble irréel.. J'ai l'impression que c'est une vaste fumisterie. Et je tiens à le dire : j'ai voté Macron. Ce sera la première et dernière fois, d'ailleurs je ne voterai plus jamais." Elle est prête à se reconvertir si l'obligation vaccinale pour les soignants reste en vigueur dans les mois à venir.

"Moi je suis intérimaire, et j'arrête les missions jusqu'à nouvel ordre", déclare Muriel. "Il n'y aura plus de soignants dans les Ehpad, à domicile, et dans les hôpitaux. Ça ne tournera pas, ça ne tournait déjà pas…" déplore-t-elle. "On garde espoir que les choses changent, tout ce qui se passe actuellement est illégal et se payera plus tard."