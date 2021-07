La mobilisation contre le pass sanitaire ne faiblit pas au Mans

Les opposants au pass sanitaire restent mobilisés au Mans. Ce samedi 31 juillet, ils étaient environ un millier à exprimer leur colère contre cette mesure, pour un troisième samedi consécutif.

Les manifestants sont partis en début d'après-midi du centre des expositions. Ils ont brièvement bloqué la rocade avant de rejoindre le centre-ville en direction de la préfecture. Outre la circulation, le trafic des trams et des bus a également été perturbé.

Beaucoup de nouveaux manifestants

Dans le cortège, certains, comme les gilets jaunes, sont des vétérans des manifestations, d'autres se mobilisent pour la première fois. "Habituellement, je soutenais, mais je ne manifestais pas", explique Thomas, venu de Malicorne-sur-Sarthe . "Mais là, je me rends compte qu'il est grand temps qu'on se réveille tous. Je me battrai jusqu'au bout pour mes libertés."

"On nous a dit la main sur le coeur : non, non, non, le vaccin ne sera pas obligatoire. Ce sont sans arrêt des mensonges", abonde Monique, une retraitée. "Tant que j'ai l'impression d'être utile, je continuerai à me mobiliser."

"C'est pas la vague de covid qui va arriver, mais la vague de français qui se mettent dans la rue", précise l'un des manifestants. "Les personnes qui veulent nous imposer ces mesures liberticides nous mentent depuis 40 ans, je n'ai aucune confiance en eux, dans leurs mesures ou leur vaccin."

Malgré le vote de la loi, les manifestants veulent continuer de se mobiliser, mais envisagent de changer le lieu de rendez-vous vers un site plus près du centre-ville.