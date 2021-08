La mobilisation des anti-pass sanitaire toujours aussi forte à Toulouse

Les anti-pass sanitaires n'ont pas dit leur dernier mot. Ils étaient plusieurs milliers à s'être rassemblés ce samedi 14 août dans les rues de Toulouse, pour le cinquième week-end d'affilée. Le cortège s'est élancé peu après 14h du bas des allées Jean-Jaurès. Les manifestants ont défilé tout au long de l'après-midi sur les boulevards, au cri de "liberté".

Plusieurs milliers de manifestants

Cinq jours après l'extension du pass sanitaire, les manifestants ont cherché à montrer leur détermination. "Pour un 14 août, c'est rare quand même de voir autant de personnes dans la rue. D'habitude, tout le monde est plutôt à la plage", fait remarquer Dominique, un manifestant vacciné mais qui s'oppose au pass. "Quand je vois qu'il y a autant de gens qui s'élèvent face à cette loi qui est une rupture d'égalité et de liberté, ça renforce ma motivation" ajoute-t-il.

D'autres ne cachent pas leur colère face au gouvernement en place. "Pour moi, c'est de la provocation quand je vois qu'on rajoute les grandes surfaces aux établissements exigeants le pass. Ils vont toujours plus loin. Bientôt on ne pourra plus aller dans le moindre commerce" déplore Bernard qui a fait la route depuis le Tarn pour être présent.

Des manifestants déterminés

Dans le cortège tous espèrent que la mobilisation qui ne faiblit pas va pousser le gouvernement à faire machine arrière, même s'ils savent que les chances sont minces. _"_On a toujours de l'espoir, un peu d'espoir. Si tout le monde se mobilise, tous les corps de métier, on peut y arriver" explique Bernadette qui a participé à tous les rassemblements.

Ils étaient plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Toulouse ce samedi © Radio France - Théo Caubel

"Ce qu'on demande, c'est surtout que le gouvernement arrête de nous mentir, ajoute Corinne. Depuis le début de la crise, on voit bien que nos dirigeants nous disent tout et son contraire. On a été les sans dents, maintenant ils nous prennent pour des gueux. Moi, _je n'ai jamais manifesté de ma vie_. Je suis mère et grand-mère et je vais me battre désormais. Je suis prête à revenir tous les samedis s'il le faut contre ce pass-sanitaire que je trouve inadmissible". Les manifestants se donnent déjà rendez-vous le week-end prochain pour un nouveau rassemblement contre le pass sanitaire et le vaccin.