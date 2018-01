Saran, France

C'est un dixième jour de mobilisation qui s'annonce, mercredi matin, pour les agents pénitentiaires français. Après deux réunions entre les syndicats et le gouvernement hier et ce mardi, les syndicats ont claqué la porte des négociations. Raison de leur départ : une proposition de créer un fond de 30 millions d'euros pour verser une prime aux agents agressés dans les quartiers de sécurité.

La "prime à l'agression" mal accueillie par les agents

A la maison d'arrêt d'Orléans-Saran, cette proposition n'a pas du tout été bien accueillie par le personnel. "On ne lâche rien", assurent les syndicats. Les négociations non abouties ont même renforcé leur motivation : "C'est une vraie fumisterie", dénonce Angui Anassé, de l'UFAP. "Tant que nous n'aurons pas de réponses concrètes à nos revendications, nous resterons là. Ça peut durer des semaines ou ça peut durer des mois".

Cette proposition de créer une prime à l'agression pour une partie des agents est donc perçue comme une provocation par certains surveillants. "Comme si nous avions signé pour nous faire agresser. Et de là à favoriser une frange du personnel, pour nous diviser, nous disons non. C'est n'importe quoi, c'est une honte, un scandale", s'indigne Angui Anassé.

"50€ de plus par mois, je n'en veux pas"

Ce n'est d'ailleurs pas tant une question d'argent que de sécurité, selon les syndicats. Un autre surveillant pénitentiaire poursuit : "Si demain on me dit '50€ de plus par mois', sans changer les conditions de travail, je n'en veux pas. Quand l'administration me dira qu'on ouvre les portes des cellules avec 3 agents pour 3 détenus, pas de soucis, je retourne au travail. Ça, ce sont de vraies conditions de sécurité."

Désormais, certains agents aimeraient se tourner vers le Premier ministre pour accélérer les discussions. Pour le moment, aucune autre négociation n'est prévue.