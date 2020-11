La mobilisation nationale décrétée par les savonniers

Habitués des marchés et des salons du bien-être les savonniers artisanaux militent pour que le savon soit reconnu comme indispensable dans la lutte contre l'épidémie de COVID-19. Ils travaillent normalement un peu par internet mais beaucoup grâce à la vente directe sur les marchés hebdomadaires, marchés d’été et salon bien-être.

Le savon artisanal moins agressif que le gel hydro-alcoolique !

L’exemple de Maéva Roussou est éloquent. Savonnière à Pertuis dans le Vaucluse elle a créé son entreprise "la fabrique de Maé" au début de l’année 2019 et le laboratoire où elle fabrique ses savons a été inauguré en mai de cette année. Après avoir investi et travaillé pendant des mois, les retours sur investissements sont quasi nuls à cause de la pandémie et du confinement.