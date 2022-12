"La moitié de la consommation électrique des Yvelines économisée si chaque foyer éteint une lampe" selon RTE

Les appels à la sobriété ont payé. Notre consommation électrique a baissé ces dernières semaines, de 10% en Ile-de-France par rapport à l'an dernier. C'est notamment grâce aux efforts des entreprises et des particuliers selon Nathalie Lemaître, déléguée régionale RTE Ile-de-France et Normandie qui était l'invitée de France Bleu Paris ce vendredi 16 décembre.

Evitez de recharger les appareils aux heures de pointe

"Si dans chaque foyer français, on éteint une ampoule, on baisse la consommation d'électricité de 600 Mégawatt, c'est la moitié de la consommation d'un département comme les Yvelines", estime Nathalie Lemaitre. Autres écogestes : si vous baissez le chauffage d'un degré, la consommation d'électricité baisse de 7%.

Pour économiser, il est aussi conseillé de ne pas recharger les appareils électriques aux heures de pointe entre 8 et 13 heures et puis, entre 18 et 20 heures.