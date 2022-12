La moitié de la ville du Touquet confinée pour une grande opération de déminage

La digue et une grande partie de la plage seront interdites d'accès.

Tous aux abris au Touquet-Paris-Plage ! Pour deux après midi, ces mardi 6 et mercredi 7 décembre, les personnes qui habitent autour de la plage doivent se confiner entre 13h et 17h30. Le temps de mener des opérations de déminage, pour neutraliser quatre blocs de défense remplis d'explosifs. Ils datent de la seconde guerre mondiale et ont été découvert mi-novembre sur la plage.

La moitié de la ville à l'arrêt

La station balnéaire va prendre des airs ville fantôme. L' école Saint-Exupéry va fermer ses portes, les services du midi vont s'arrêter plus tôt dans les restaurants. Plus personne n'est autorisé dans les rues à partir de 13h.

Sur la plage, les plongeurs-démineurs vont devoir agir vite. Le timing est serré pour opérer sur une plage dégagée, à marée basse, et avant la tombée de la nuit. L'opération est délicate : si les blocs explosent, ils disperseront des morceaux de métal dans l'air.

C'est pour cela que la zone de confinement couvre la moitié de la ville, soit un périmètre de 1.650 mètres. Les 2.000 habitants de la zone peuvent soit quitter le secteur, soit s'enfermer chez eux, volet fermés, mais fenêtres ouvertes pour que le verre ne se casse pas. Il est recommandé aussi mettre la voiture au garage pour la protéger.

La moitié de la ville est concernée. - Ville du Touquet

Il vaut mieux suivre les règles : les indisciplinés pourraient faire perdre du temps au démineurs, ce qui obligerait les autorités à confiner la ville pour un troisième après-midi. "J'appelle mes concitoyens à la responsabilité, insiste le maire Daniel Fasquelle. C'est contraignant pour la vie des citoyens et pour la vie économique, mais c'est un mal nécessaire pour qu'on soit enfin débarrassés de ces blocs."