La moitié des agents du conseil départemental de la Dordogne est en télétravail

Entre 1200 et 1300 agents sur les 2350 que compte le conseil départemental de la Dordogne sont en télétravail à cause des nouvelles règles sanitaires, indique le département ce jeudi matin. En début de semaine, 35 agents avaient été testés positifs à la Covid-19, et 27 identifiés comme cas contacts.

Selon le Conseil départemental, il n'y a pas d'incidence particulière sur le fonctionnement des services.