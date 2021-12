La moitié des chats abandonnés récupérés au Bousquet d'Orb sont dans une famille d'accueil

L'association Les Chats libres de Béziers a récupéré 37 chats et un lapin abandonnés dans une maison du Bousquet d'Orb. Vingt ont déjà trouvé une famille d'accueil.

La diffusion de la vidéo des chats affamés et vivant dans leurs excréments dans une maison du Bousquet d' Orb, abandonnés par leur propriétaire a suscité un élan de solidarité. Des personnes ont appelé l' Association Les Chats libres de Béziers qui les a récupèrés pour les accueillir.

Il a d'abord fallu trouver un vétérinaire, ce qui n' a pas été facile, et la présidente de l' Association Nathalie Chartrain remercie la clinique vétérinaire Daure," qui a bouleversé son planning afin de pratiquer dans l'urgence les stérilisations et soins des 37 chats et du lapin."

Les chats ont tous besoin de soins, certains on le coryza mais surtout ils ont la gale des oreilles " L'objectif c'est de tous les sauver," ajoute Nathalie Chartrain.

Vingt chats et le lapin ont été pris en charge par des familles d'accueil, provisoirement pour l'instant, car ils ne sont pas encore adoptables," même si certaines personnes ont déjà prévues de les garder."

L' association Les Chats Libres recherche encore des familles pour les autres chats et une aide financière pour payer les frais vétérinaires.