La moitié des écoles totalement fermées ce jeudi dans les Pyrénées-Orientales

Les syndicats parlent déjà d'une "journée historique" : plus de 75% des enseignants seront en grève ce jeudi dans le premier degré, selon le SnuiPP des Pyrénées-Orientales. Résultat : la moitié des 286 écoles du département seront totalement fermées, et la plupart des autres seront perturbées. Par ailleurs, les atsem et les personnels seront également massivement mobilisés.

"Il s’agit bien là d’une mobilisation historique, jamais vue durant les vingt dernières années", se félicite le syndicat. "Ce ras-le-bol est occasionné par des conditions de travail qui se dégradent encore davantage avec la pagaille monstre créée par les différents protocoles sanitaires mais aussi par le mépris et les mensonges permanents du ministre de l’Éducation."

Manifestations et opération escargot

L'intersyndicale appelle à manifester ce jeudi dès 9 heures devant l'Inspection d'académie à Perpignan. Une opération escargotest ensuite prévue en direction du centre-ville. Une grande manifestation s'élancera du Castillet à 10h30.

Dans le cortège, les personnels de l'Éduction Nationale devraient recevoir le soutien de nombreux parents d'élèves, mais aussi des assistantes maternelles. Elles aussi se mobilisent contre leur nouveau protocole en date du 7 janvier, considéré comme "pas assez protecteur".

La ville de Perpignan assure un service d'accueil

Pour les écoles fermées où dont le taux de grévistes dépasse 25%, la mairie de Perpignan met en place un service d’accueil. Il s'adresse aux enfants dont les parents n'ont aucune autre solution de garde : ils seront pris en charge au centre de loisirs du Mas Bresson.