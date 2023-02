La moitié des enfants de moins de trois ans sont gardés par leurs parents

Avant leur entrée en maternelle, plus de la moitié des enfants de moins de 3 ans sont gardés en journée par leur mère ou leur père, et moins de 20% sont accueillis en crèche, le mode de garde pourtant préféré des parents, selon une étude publiée ce mardi par la Drees , la direction des statistiques dépendante du ministère de la Santé et de la solidarité.

L'évolution des modes de garde des moins de trois ans. - Drees

Un enfant sur cinq chez une assistante maternelle, 18% en crèche

Plus de la moitié, soit 56% des enfants de moins de 3 ans, sont gardés principalement par leurs parents en journée, de 8h à 19h en semaine, indique l'étude, appelée "Mode de garde et d'accueil des jeunes enfants". 20% sont accueillis chez une assistante maternelle et 18% dans une crèche. La garde par une nounou à domicile ne concerne que 1% des enfants, et 3% sont confiés aux grands-parents ou à des parents autres que la mère ou le père. 2% des enfants sont accueillis à l'école, certaines maternelles accueillant les petits à partir de deux ans en toute petite section.

En vingt ans, entre 2002 et 2021, la proportion d'enfants gardés par un parent a reculé de 14 points, en lien avec la hausse du taux d'emploi des mères. L'accueil en crèche progresse continûment (+9%), le recours à une assistante maternelle (+7%) a progressé au début des années 2000 mais se stabilise.

Pour sept enfants sur dix, le mode de garde utilisé correspond au premier choix des parents, en particulier pour les enfants gardés en crèche (93%). c'est moins le cas pour ceux gardés par des assistantes maternelles (76%) ou par les parents (63%). Pour un quart des enfants gardés par une assistante maternelle, aucune autre solution n'était disponible.

De nombreux parents préféreraient travailler

Si tous les parents pouvaient obtenir le mode de garde qu'ils préfèrent, les enfants seraient nettement moins gardés par leurs parents (36% contre 56%) et bien plus souvent en crèche (35% contre 18%). Lorsqu'au moins un parent est inactif, celui-ci s'occupe de l'enfant dans 85% des cas.

Lorsque les deux parents travaillent à temps complet, 38% des jeunes enfants sont confiés à une assistante maternelle, 29% à une crèche. Mais 23% de ces enfants sont quand même gardés par un de leurs parents. Ceux-ci ont souvent des horaires décalés ou travaillent partiellement à domicile, explique la Drees.

Les mères isolées pénalisées

10% des enfants de moins de trois ans vivent dans une famille monoparentale, et parmi eux, 62% d'entre eux sont gardés par leur parent. Ces parents isolés - des mères dans la quasi totalité des cas - ont moins souvent un emploi : 58% d'entre eux sont inactives ou au chômage, contre 34% des mères vivant en couple.