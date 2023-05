La moitié du Gard placée en situation de crise sécheresse

Depuis le 20 avril, seul le bassin aval de la Cèze était en situation de crise dans le Gard. Depuis ce mercredi et la réunion du nouveau Comité de la ressource en eau, s'ajoutent désormais le bassin amont de la Cèze, ainsi que les bassins des Gardons et du Vidourle. Les bassins de l'Hérault et de l'Arre passent en alerte renforcée, celui de l'Ardèche en alerte. Le reste du département reste en vigilance. Faute de pluies suffisantes, le niveau des cours d'eau est très bas et celui des nappes phréatiques, pas satisfaisant. "La situation continue de se détériorer confie la préfète du Gard, Marie-Françoise Lecaillon, ce qui nous a imposé à prendre ces mesures et à passer une bonne partie du département en situation de crise. On doit rentrer dans une consommation sobre de la ressource en eau qui devient rare." De nouvelles mesures seront décidées à l'issue du prochain Comité sécheresse qui se tiendra dans quinze jours.

ⓘ Publicité

"Tout est interdit sauf les usages prioritaires"

Passer en situation de crise sécheresse implique une réduction drastique des prélèvements en eau. "Tout est interdit sauf les usages prioritaires, c'est à dire l'alimentation en eau potable ainsi que la sécurité et la salubrité publique explique Jean-Emmanuel Bouchut, directeur départemental adjoint de la DDTM (Direction des territoires et de la mer). On accorde des dérogations pour l'agriculture qui est nécessaire à notre alimentation, mais elles sont en nombre limité et sur des volumes restreints. Ca génère aussi des contraintes sur les industriels, les professionnels du tourisme et sur nous. On ne peut pas laver sa voiture ou remplir sa piscine." Pour encadrer les usages de la ressource en eau en période de sécheresse, la préfète a d'ailleurs pris un nouvel arrêté-cadre qui remplace celui publié en 2018. Elaboré en concertation avec les usagers de l'eau, il définit en amont les règles à appliquer en fonction des seuils d'alerte. Le Gard est également désormais découpé en onze zones d'alerte.