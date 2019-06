La montagne bouge, la montagne fond, Chamonix a son plan climat haute montagne

Chamonix - France

Le constat est simple : le réchauffement climatique va plus vite en altitude qu'en plaine. C'est plus 2 degrés à Chamonix ces dernières décennies, contre plus 0,74° en plaine depuis 1930.

Chamonix va donc investir 32 millions d'euros pour adapter la pratique de la haute montagne à ces changements. Il s’agit par exemple d’investir dans les accès aux refuges ou dans des dispositifs de surveillance.

Des exemples concrets des modifications qui s’imposent en altitude

La télécabine de l'Aiguille du midi, évidement concernée par les conséquences du réchauffement climatique © Radio France - Anabelle Gallotti

A cause du réchauffement climatique la saison d'alpinisme commence plus tôt : les refuges ouvriront donc plus tôt eux aussi.