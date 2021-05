La montée de l'UTBM en Pro B va-t-elle accélérer la construction d'une grande salle de basket à Tours ?

Après l'euphorie et la fête, l'UTBM travaille déjà sur la prochaine saison en Pro B. Invité sur France Bleu Touraine ce lundi matin, le président du club de basket tourangeau, Bruno de l'Espinay, noua raconte tout d'abord la fête extraordinaire qui a suivi la victoire à Challans samedi soir : "on est tous passé à la douche comme la coutume le veut, ça n'a pas été triste. Et _on a tous fini chez moi pour festoyer jusqu'à 5h du matin_. Je tiens d'ailleurs à m'excuser auprès de la gendarmerie mobile et du GIGN qu'on a un peu dérangés pendant la nuit. Ça a été une grande fête et une grande joie pour tous."

En prenant les rênes du club en 2014, Bruno de l'Espinay et la mairie de Tours avaient fixé l'objectif : monter en Pro B. Sept ans après, c'est donc chose faite après avoir passé la N3, la N2 puis la Natioanle 1. " On offre aux tourangeaux le rêve de retrouver le basket avec ses lettres de noblesse comme ça existait en 1998. Et après cette année Covid où ils ont été privés de match, je crois que c'était le plus beau joyaux qu'on pouvait leur offrir pour cette saison 2020-2021.

Halle Monconseil homologuée pour la Pro B mais petite

" On est limité à 1 500 personnes. Déjà qu'on refusait du monde en N1, alors je vous cache pas qu'en Pro B ça va être encore plus délicat. On cherche des solutions alternatives, mais ce n'est pas évident. Il existe un projet de construire une grande salle de 3500 à 5 000 places avec la mairie de Joué-lès-Tours, la SET et la ligue de basket. Peut-être au parc Michelin ( en bord de la rocade ouest ). Voire une autre solution aux Deux Lions. Mais ce sont des projets qui ne verront pas le jour avant 3-4 ans. Donc, il faut gérer la Pro B à Monconseil avec des possibilités de rajouter peut-être 200 places derrière les panneaux. On parlait aussi d'utiliser la salle Grenon du palais des sports mais techniquement, c'est difficile avec le volley au niveau du parquet. On doit en discuter très prochainement avec la mairie.

Quel budget pour le club en Pro B ?

Notre budget aujourd'hui est entre 1,3 et 1,4 million d'euros. Sachant que le budget moyen d'une équipe de Pro B est de 2 millions. Il faut que nos collectivités nous aident pour avoir une masse salariale et une équipe digne de ce nom. C'est impératif si elles veulent que Tours puisse être l'image de la Touraine au niveau du basket français.

En gros, il va falloir trouver 500 000 euros de plus pour pouvoir jouer le milieu de tableau en Pro B. On remercie aussi tous nos partenaires privés qui ont été extraordinaires toute la saison. Il y en a 230 aujourd'hui, faisant de l'UTBM le club collectif qui réunit le plus grand nombre d'entreprises en Touraine. Et il y en aura encore plus en Pro B.

L'UTBM qui va changer de nom pour s'appeler le TMB, le Tours Métropole Basket.