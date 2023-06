La montée en ligue 1 validée, "il y a du travail en perspective" - Luka Elsner, entraîneur du HAC

Le HAC a été sacré champion de France de Ligue 2 ce vendredi soir et a validé sa montée en Ligue 1 de football, lors de la dernière journée du championnat, après sa victoire contre Dijon (1-0). Luka Elsner, entraîneur du HAC, était l'invité de France Bleu Normandie ce lundi matin, pour dresser le bilan de la saison, et évoquer la saison prochaine.

Dans quel état d'esprit êtes-vous ce lundi ?

On commence doucement à atterrir. C'est vrai que nous avons vécu quelques quelques journées incroyable. Maintenant, tout se fait en douceur. Et puis on commence déjà à réfléchir un petit peu à la suite des événements. Mais c'est du pur plaisir.

Vous pensez à la suite tout de suite ?

C'est un petit peu la manière dont je fonctionne, donc j'ai du mal à m'extraire de ces moments-là, où on se projette vers l'avenir et ce qu'on peut faire pour qu'on puisse encore progresser, jouer un vrai rôle dans cette Ligue 1 qui va arriver rapidement.

Quatorze ans après, le HAC remonte en Ligue 1, il a fallu attendre la dernière journée du championnat de Ligue 2 pour valider cette montée. A partir de quel moment cette saison, vous avez quand même commencé à y croire un peu ?

Au tournant des gros matches de janvier, février, à la reprise après la trêve, quand on joue deux fois Bordeaux. Quand on enchaîne les gros matches, face à Sochaux notamment, on se dit qu'il y a peut-être une carte à jouer parce qu'on se sentait au niveau. On était capable de répondre dans l'adversité et sous la pression. Mais c'est vrai qu'à ce moment là, on se dit qu'il y a vraiment une carte à jouer pour nous. C'est à ce tournant là que les choses prennent un petit peu plus sens et s'ancre un peu plus dans la réalité.

Et quels ont été, selon vous, les ingrédients de ce succès ?

Énormément de travail. Sincèrement, on ne fait que le répéter depuis le début, mais nous avons vraiment, vraiment beaucoup travaillé. On a passé beaucoup de temps à l'entraînement, on a eu de très longues semaines. La valeur travail était essentielle. Et puis je pense qu'il y a eu une grosse solidarité qui s'est créée dans le groupe. Une espèce d'alchimie parfois un peu inexplicable, mais entre les joueurs, le staff. J'ai envie de dire tout le club a un vrai esprit de famille, qui s'est solidifié au fil des semaines. Et c'est sur ça que nous avons réussi à créer cette saison exceptionnelle.

Pour le moment, c'est votre plus beau, votre plus grand moment en tant qu'entraîneur ?

Oui, oui, certainement, Sans aucun doute. Parce que parce qu'il y a un accomplissement final, parce que l'aventure a été incroyable, pleine de plein de rebondissements. Et ce point qui culmine à la fin avec cette dernière journée incroyable. Mais je pense que le parcours, la saison entière, les onze mois de travail ont été tout aussi exceptionnels et il y avait un vrai plaisir de chacun de venir au centre d'entraînement pour bosser. Et je pense que l'aventure est belle parce que parce qu'au quotidien, elle a été géniale.

Maintenant, que va t il falloir faire pour ne pas faire l'ascenseur ? Redescendre en Ligue 2 en fin de saison prochaine, c'est toujours le plus difficile pour les promus. Est ce qu'il va falloir renforcer l'attaque ? On sait que ça n'a pas été le point fort du HAC cette année.

Il faudra une analyse assez froide et je pense que nous en sommes capables. Et ça fait un moment que le directeur sportif Mathieu Bodmer et son équipe préparent la suite également. Mais nous sommes conscients du niveau exigé par la Ligue 1. On a la chance d'être quelques uns qui avons goûté et qui connaissent un peu la réalité de ce niveau. Il faudra nous renforcer dans certaines lignes plus que dans d'autres. Par contre, il faudra garder cette âme. Il faudra garder cette cette solidarité et notamment cet enthousiasme qui a été le nôtre sur la saison et notamment sur la fin. Et les supporters qui nous suivront dans ce nouveau périple apporteront également leur énergie. Mais l'analyse doit être assez objective et aujourd'hui, on sait que nous devons nous renforcer.

L'attaque notamment ?

Certainement. Ce n'est pas un endroit où nous avons réussi à briller, même si collectivement, nous avons pu combler parfois certaines difficultés. Mais il y a aussi des départs au milieu de terrain. Il y a, je pense, une concurrence accrue à apporter dans les lignes défensives, un peu partout, avoir des retouches. Mais il y a un chantier aujourd'hui en attaque parce que nous avons également des départs, donc du travail en perspective.

Un départ qui a été aussi annoncé sur les réseaux sociaux. C'est celui de votre entraîneur adjoint, Romain Hequet. Est ce que vous confirmez que son contrat n'est pas renouvelé ? Est ce que vous pouvez nous dire pourquoi il n'est pas renouvelé ?

Romain est sur la fin de son contrat, il va quitter le club. Nous avons vécu une année exceptionnelle avec lui et maintenant nos chemins se séparent

Il fait part de sa frustration sur les réseaux sociaux, mais il ne faisait pas partie peut-être de votre projet ou du projet du club pour cette saison en Ligue 1 ?

Pas celui du club, effectivement, mais ça a été un collaborateur exceptionnel en tout point. Il a donné beaucoup d'années au HAC. Il a été investi à un niveau incroyable et je l'en remercie. Nous avons un lien pour la vie maintenant et nous allons rester en contact.

Et celui qui a démenti toute envie de départ sur France Bleu Normandie, c'est le directeur sportif du HAC, Mathieu Bodmer. Vous comptez vous un sur lui pour l'année prochaine ?

Oui et j'espère bien que Mathieu sera avec nous.

C'est un grand artisan du succès cette année ?

Mais sans aucun doute, par ses compétences, par l'aura et le charisme dont il dispose, par sa qualité de relations aussi avec nous, avec le staff, avec les joueurs. C'est un directeur sportif très complet. Et encore une fois, parfois, il y a une incompréhension sur sa capacité à se décupler à regarder de nombreux matches, à être présent partout à l'entraînement et sur les compétitions de jeunes. Dans ce rôle là et dans mon lien avec un directeur sportif, il a fait un travail exceptionnel.

Et vous, vous serez l'année prochaine ? Sans aucun doute aussi.

Oui, il n'y a pas trop de doute