La montée en National 2, "une obligation" pour le Tours FC

Maintenant, place au terrain. Le Tours FC entame sa campagne 2022-2023 par un déplacement à Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret, pour la première journée de National 3, ce dimanche 28 août. Un match que le club aurait pu ne jamais disputer.

Le Tours FC revient de loin. Il a évité la liquidation judiciaire, en mai dernier, lorsque le tribunal de commerce a finalement accepté le plan de continuation du propriétaire Jean-Marc Ettori, qui promet d'apurer la dette de 4 millions d'euros sur 10 ans. Il a ensuite connu une grosse désillusion, fin juin, lorsque la Commission régionale de contrôle des clubs lui a refusé la montée en National 3, après l'avoir rétrogradé l'année précédente au niveau régional.

Premier de son groupe de Régional 1, le club a fait appel devant la DNCG, le gendarme du football financier, et a obtenu gain de cause, au mois de juillet. "Cela fait quatre ans que je suis au club et à chaque fois les intersaisons sont mouvementées, reconnait le défenseur central Antoine Peron. Là, pour une fois, ça nous sourit. Maintenant, c'est à nous de faire le travail sur le terrain."

Le Tours FC a un histoire, un passé récent au niveau professionnel, on se doit de respecter cela

Réintégré au groupe de National 3, le Tours FC n'entend pas y faire de vieux os. L'objectif est de monter à l'échelon supérieur, dès cette année, et l'effectif a été construit en conséquence. "Les garçons sont prévenus, il faut permettre au club de retrouver le haut niveau, la première étape, c'est le National 2, explique Nourredine El Ouardani, l'entraîneur. Lors des entretiens, pour la reprise de l'entraînement, le joueur qui me disait qu'on jouait la montée, je l'ai tout de suite arrêté en lui disant que non. On a l'obligation de monter, c'est différent. Le Tours FC a un histoire, un passé récent au niveau professionnel, on se doit de respecter cela. Le Tours FC n'a rien à faire en National 3, ni même en National 2 d'ailleurs. Si on monte, il faudra viser plus haut encore."

Pour entamer cette remontée fantastique vers la Ligue 2, comme le souhaite Jean-Marc Ettori dans les six ans qui viennent, il faudra déjà terminer premier du groupe de National 3. Tout sauf évident. "On le sait, on sera l'équipe à battre, prévient Nourredine El Ouardani. C'était déjà le cas l'an passé, nos adversaires veulent se faire le Tours FC. C'est normal. Il faudra être très fort mentalement."