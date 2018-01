Montpellier, France

Samedi 21 janvier, au Cabaret Le Mirage à Mézos dans les Landes, la montpelliéraine Adélaïde Taouni a été élue Miss Curvy France 2018. La jeune femme de 21 ans portait les couleurs du Languedoc-Roussillon à côté de 18 autres candidates.

Ce concours de beauté est destiné "aux femmes qui ont une taille 42 et plus". Le 42 est la taille de vêtement la plus répandue après le 40 (et loin devant le 36, porté par moins de 6% des femmes).