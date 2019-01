La mort d'une pépinière sarthoise de 34 ans : les serres des hunaudières ferment fin février

Ruaudin, France

Une clientèle en baisse et un site trop vétuste

Pour Joël Bogdan, le directeur de l'Adapéi de de la Sarthe, le site de plus de cinq hectares n'était plus viable, d'une part à cause de la baisse d'activité et de l'autre à cause de la vétusté du site. "Dans les années 80 et 90, on était reconnu comme étant un producteur de plants avec une grosse clientèle professionnelle" déclare le Joël Bogdan, le directeur de l'Adapéi de de la Sarthe. "Ces dernières années, on avait perdu cette clientèle et nous avions plus de particuliers mais à l'arrivée, le panier moyen avait baissé. De plus, le site commence à être vétuste et très vieillissant. Il aurait été nécessaire de réinvestir dans cet outil de production tant pour la qualité des plants que pour le cadre de travail de salariés. Malheureusement, l'investissement était trop important. Nous n'avions pas les ressources pour mettre à niveau cet outil de production et quand bien même nous aurions pu faire cet effort là, les retours n'auraient pas été au rendez-vous. Ceci étant dit, je peux vous assurer que les tous les personnels, travailleurs handicapés et encadrants seront reclassés sur d'autres structures dans le département.

La plupart des serrres des Hunaudières sont déjà vides © Radio France - Christelle Caillot

Jusqu'à plus de 10 millions de plants par an

Joël Guillemet, le chef de culture s'active actuellement dans les allées, pour nettoyer les outils ranger les derniers plants qui restent. Il est là depuis l'ouverture des serres en 1984 : "vous savez, à la grande époque, on a eu jusqu'à 10 millions de plants, 300.000 tomates, cinq millions de plants de salades, un million de choux. On avait 50% de notre clientèle qui était des professionnels et notre savoir-faire était reconnu bien au-delà de la Sarthe.

Les panneaux à l'entrée des serres des Hunaudières pour informer les clients de la fermeture du site © Radio France - Christelle Caillot

Beaucoup d'humain

"En 34 ans d'activité, je retiendrai beaucoup de relations humaines. Beaucoup d'humains avec les salariés car pour moi, c'était un peu une famille. Et puis, aussi il y a eu beaucoup de relations avec les professionnels, les clients. Il y avait une très grande confiance; avec certains on se causait comme frères et sœurs".

Le magasin reste ouvert jusqu'à fin février afin d'écouler les stocks. Actuellement, il reste quelques géraniums, des vivaces, des plants de salades, quelques pots en terre, et du terreau.