Décès de Bernard Socorro, fondateur du premier club de supporters du MHSC

"Le MHSC a appris avec une profonde tristesse le décès de Bernard Soccoro, supporter historique et fondateur du premier groupe de supporters du MHSC en 1976. À sa famille, au CCS et à tous ses proches nous présentons nos plus sincères condoléances"

ⓘ Publicité

Bernard Socorro était un très proche de Louis Nicollin fondateur du MHSC. "Il était dans la même folie que lui et ce qui a sans doute permis de créer cette énergie pour fonder ce club de supporters" explique le dessinateur Dadou, grand fan du MHSC qui avait rencontré Bernard Socorro à de nombreuses reprises. C'est ce club qui a crée la butte, les supporters ont apporté de la terre autour du stade, ce qui est devenue La butte Paillade.

"Si on a autant de familles qui viennent au stade aujourd'hui, c'est parce que Bernard Socorro a su insuffler cette dynamique. C'était un torrent de gentillesse. Un vrai Pailladin, simple avec toujours le sourire, il pouvait être à l'aise aussi bien avec les notables qu'ave les gens simples des tribunes, ce qu'on retrouve aussi chez Louis Nicollin. A chaque match, je m'arrêtais toujours "Chez Bernard", le club central des supporters, le dernier vestige de l'origine de la Paillade."

loading

"À l'époque, joueurs, dirigeants et supporters faisaient la fête ensemble"

"Cétait un grand homme avec un grand coeur, je l'ai vu il y a quelques temps, je l'avais trouvé très fatigué. Nous savions que les jours étaient comptés et nous sommes tous très affectés. Il savait fédérer toutes les générations*. Il était supporter mais aussi ami de Louis Nicollin. A l'époque il n'y avait pas de différence entre les dirigeants, les joueurs, et les*

supporters. Tout le monde faisait les grillades ensemble et l'apéro après les matchs, c'était une grande famille et il représentait ça, cette famille à l'instar de Louis Nicollin." explique Sylvain, porte parole du club de supporters de la Butte Paillade.

loading