La mort de Cabu, deux ans après : "il est avec nous tout le temps Jean"

Deux ans jour pour jour après la mort du dessinateur natif de Châlons-en-Champagne Cabu dans l'attentat contre le journal satirique Charlie Hebdo, certains dans sa ville natale se sentent "orphelins". Amis ou amateurs de ses dessins.

Il y a deux ans jour pour jour, les locaux du journal satirique Charlie Hebdo étaient touchés par un terrible attentat et parmi les victimes, l'une des figures de Châlons-en-champagne : Cabu. Né en 1938 à Châlons-en-Champagne et élève au lycée Pierre Bayen, Jean Cabut a marqué la ville et les habitants. Certains s'étaient rassemblés dans un café jeudi à l'invitation du journal L'Union pour évoquer leurs souvenirs. Souvenir de lycée pour Michel : "Quand on était au premier rang de la classe avec le prof d'histoire géo, il y avait la caricature du prof gravée sur le bureau... le dessin était soigneusement entretenu par les élèves...".

Jeunes et moins jeunes se recueillent sur la tombe de Cabu avec crayons et dessins

Le coup de crayon de Cabu, "Lottie" une blogueuse châlonnaise l'a découvert en 2003. Fière d'avoir reçu une caricature de celui qu'elle croisait régulièrement dans des expositions à Châlons. "J'ai à peine vu qu'il était en train de me caricaturer... j'étais super heureuse d'avoir un dessin de Cabu car déjà à l'époque c'était un honneur d'être croquée...", raconte cette "fan" âgée de 38 ans. Et puis il y a les proches, les amis... "Tout de façon tout le monde y pense, on a plein de photos dans le magasin...", souligne Patrick Pierrejean qui tient un commerce d'antiquités dans le centre ville de Châlons.

"J'étais surpris de voir des jeunes sur la tombe de Jean..."

Les "orphelins" de Cabu peuvent se réjouir aujourd'hui qu'un espace entièrement dédié au dessinateur soit en projet dans sa ville natale d'ici la fin de l'année. Annonce faite vendredi par l'épouse de Jean Cabut et relayée par la mairie de Châlons-en-champagne.

A Paris, l'association française des victimes du terrorisme annonce un moment de recueillement sur la place de la République ce samedi soir à 19h, en mémoire des victimes des attentats de janvier 2015, à l'occasion de ce 2e anniversaire de l'attentat contre Charlie Hebdo.