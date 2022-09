La mort de l'entraîneur emblématique de Dombasle Boxe René Cordier

Il était l'une des figures du sport lorrain : René Cordier, entraîneur du club Dombasle Boxe et notamment de la championne du monde Anne-Sophie Mathis, est décédé ce vendredi.

Elle parle "d'infinie tristesse". Dans son message publié ce vendredi 30 septembre sur Facebook, l'équipe de Dombasle Boxe pleure la disparition de l'entraîneur emblématique du club, René Cordier. "Nos cœurs sont lourds aujourd'hui [...] René, tu as été là pour nous apprendre à avancer quoi qu'il arrive, nous le ferons pour honorer ta mémoire".

René Cordier, pilier du club, entraîneur de la multi-championne du monde de boxe, Anne-Sophie Mathis.

La Ville de Dombasle lui rend aussi hommage. "René Cordier a passé sa vie au service la boxe à Dombasle, et pas seulement pour former des grands champions, mais aussi pour accompagner des hommes et des femmes qui ont trouvé un équilibre grâce à la boxe", écrit-elle sur ses réseaux sociaux.