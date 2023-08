La mort de Ready Cash, star des trotteurs français

C'est le haras de Bouttemont qui a lui-même donné l'information tôt ce mercredi matin sur son site internet et son compte X (ex-twitter). Ready Cash, le cheval d'origine mayennaise élevé en Normandie, est mort dans la nuit de mardi à mercredi dans son haras de Beuvron-en-Auge entre Caen et Pont-l'Évêque, dans le Calvados.

Le cheval a succombé à une crise de colique à l'âge de 18 ans. Il avait remporté deux fois consécutivement la plus prestigieuse épreuve de trot attelé, le "championnat du monde des trotteurs", le Prix d'Amérique. L'épreuve se court tous les ans sur l'hippodrome de Vincennes. C'était en 2011 et 2012.

2011 Prix d'Amérique - La course - Ready Cash

L'un des chevaux "les plus riches" du trot français

Le cheval a été entraîné et drivé par les plus célèbres de la discipline. Parmi ses entraîneurs : Thierry Duvaldestin et surtout Philippe Allaire, le propriétaire du haras de Bouttemont dans lequel le cheval a vécu ses dernières années. Parmi ses driveurs, le Manchois Franck Nivard. C'est avec Ready Cash qu'il a remporté deux Prix d'Amérique. Sur l'ensemble de sa carrière, il a totalisé 4 300 000 euros de gains, ce qui en fait le deuxième trotteur français de l'histoire en terme de gains.

Une palmarès et une descendance déjà prestigieuse

Ready Cash avait fait sa dernière course sur son hippodrome favori, à Vincennes, le 9 février 2014. Après une faute au galop, ses propriétaires avaient préféré annoncer sa retraite. Un come-back avaient ensuite été tenté, mais sans succès, et c'est donc dans le prestigieux haras du Calvados à Beuvron-en-Auge, qu'il a fini sa vie de trotteur en retraite, entouré des nouveaux cracks de la discipline.

Ready Cash laisse aussi évidemment derrière lui une lignée de chevaux importants, le prix d'une saillie de cet étalon a pu monter jusqu'à 40 000 euros selon les spécialistes de la discipline. Ready Cash est ainsi le père de trois de cinq derniers vainqueurs du Prix d'Amérique : Bold Eagle (2016, 2017), Readly Express (2018), et Face >Time Bourbon (2020, 2021). Parmi ses descendants, on citera aussi l'Ornaise Flamme du Goutier, Prix du Cornulier 2023.