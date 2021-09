La mort du fondateur des cheminées Focus est "un coup de massue" pour ses salariés de Viols-le Fort

L'entreprise de cheminées Focus, installée depuis les années 60 à Viols-le-Fort, a perdu son fondateur, Dominique Imbert, lundi 6 septembre, à l'âge de 81 ans. Une disparition qui plonge les 110 salariés dans une profonde tristesse.

Il faut dire que le rapport entre Dominique Imbert et ses salariés est loin d'être commun. On perçoit d'abord une profonde admiration pour cet autodidacte, diplômé d'un doctorat en sociologie, qui a révolutionné le monde de la cheminée dès la fin des années 60. Il y a une dizaine d'années, il lâche les rênes de sa société en transmettant ses actions à ses salariés. Mais c'est la personnalité de l'homme que ses employés retiennent. "C'était une personne extraordinaire, très humaine. C'est une qualité rare chez les chefs d'entreprise. Je pense que nous n'étions pas que des salariés pour lui", affirme l'une d'entre elle qui parle de Focus, comme d'une grande famille.

Si Dominique Imbert n'avait plus de statut au sein de l'entreprise, il n'était jamais très loin. "Il passait très souvent, surtout avant la période de covid. On entendait déjà arriver sa chienne, puis, il arrivait et faisait le tour des bureaux. Il avait un mot pour chacun", raconte une autre employée. " Sa disparition est un coup de massue" pour Karen. Elle se souvient de ce drôle d'entretien d'embauche passé avec lui. "Après avoir eu un rendez-vous avec la direction, on m'a dit qu'il fallait quand même que je rencontre Dominique Imbert. Je me suis retrouvée chez lui à la bergerie. On fumait des cigarettes et je parlais de moi, de mes enfants, de mes expériences passées. C'était mémorable", ajoute-t-elle.

Dominique Imbert avait conservé un bureau au sein de l'entreprise. Des bougies y ont été déposées par des salariés, pour lui rendre hommage. © Radio France - Virginie Vandeville

Tous ceux qui l'ont croisé ont une histoire avec lui

"Je crois sincèrement que tout le monde a son Dominique en lui et tous ceux qui l'ont croisé, ont une histoire avec lui. Il avait ce don là", assure Jean-Marc Charlier, l'un des deux co-présidents de Focus. Le chef d'entreprise a travaillé 33 ans avec Dominique Imbert. S'il n'omet pas le fort caractère de son aîné, il garde l'image d'un "deuxième père".

"Depuis lundi, je l'entends dans mes oreilles me dire de ne pas s'occuper de lui, de faire avancer les choses. C'était un esprit libre, d'une force de vie incroyable et qui donnait confiance aux autres. La dernière fois que je suis allé le voir, il était hospitalisé. La dernière chose qu'il m'a demandé ce sont les résultats de juillet. C'était tout Dominique. Sa vie, c'était Focus," détaille Jean-Marc Chalier.

L'une de ses inquiétudes était de voir s'éteindre l'entreprise et la voir partir de Viols-le-Fort. Une crainte qui n'est pas prête de se produire. La société vient de racheter une nouvelle cave pour créer de nouveaux locaux dans le village. Pour ce qui est de la production de nouvelles cheminées, Focus a de quoi tenir. "Dominique Imbert avait toujours un rôle dans la création. Il nous a laissé des dessins et des projets. Des projets qui se concrétiseront dans les années à venir", affirme Jean-Marc Chalier.

Une figure de la ville disparaît

Dans le village aussi, l'émotion est également palpable. Comme beaucoup d'employés, des habitants se rendront, ce vendredi à l'enterrement de l'artiste. A la mairie, on veut d'ailleurs que la cérémonie soit digne de l'homme disparu. "Il va beaucoup manquer à Viols-le-Fort. C'était quelqu'un qui parlait à tout le monde. Il a permis de sauvegarder le fort de la commune en y installant son entreprise. Et puis son rayonnement à l'international fait qu'il y a un peu de Viols-le-Fort dans le monde entier", selon Anne Durand, l'édile de la commune.