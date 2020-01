La mortalité en Bourgogne-Franche-Comté : plus élevée qu’au niveau national, y compris avant 65 ans

Près de 30 100 habitants de Bourgogne-Franche-Comté sont décédés au cours de l’année 2018. Ce nombre augmente en raison du vieillissement de la population et malgré les gains d’espérance de vie. La moitié des personnes décédées ont un âge avancé, de 85 ans ou plus. La Côte-d'Or est plutôt épargnée.

Dans la région, la mortalité est globalement supérieure à la moyenne nationale, et tout particulièrement avant 65 ans. Avant cet âge, la mortalité est dite "prématurée". Elle est élevée dans la Nièvre et l’Yonne, plus contenue en Côte-d’Or et dans le Doubs. Les hommes décèdent plus souvent avant 65 ans que les femmes, notamment des conséquences du tabagisme. La moitié des décès prématurés pourraient être évités par une réduction des comportements à risque et des addictions, ou par une meilleure prise en charge par le système de soins (actions de dépistage plus suivies, prise en charge plus précoce...).

En 2018, 30 100 Bourguignons-Franc-Comtois sont décédés. Les tumeurs et les maladies de l’appareil circulatoire demeurent les principales causes tant pour les hommes que pour les femmes. Elles ont causé plus de la moitié des décès au cours de la période 2013-2015.

Les Nivernais et les Icaunais plus touchés par la mortalité prématurée

C’est dans la Nièvre que la surmortalité prématurée est la plus importante de la région, et dans une moindre mesure dans l’Yonne. À âge et sexe équivalents, les décès survenant avant 65 ans sont respectivement 32 % et 17 % plus fréquents qu’en France métropolitaine. Les décès évitables sont en particulier plus nombreux.

La Nièvre est le 2e département de l’Hexagone, derrière le Pas-de-Calais, où la mortalité prématurée est la plus élevée. Elle est le 2e département métropolitain pour la mortalité due aux maladies de l’appareil circulatoire, et le 3e pour celle liée à la consommation d’alcool.

L’Yonne présente une mortalité par tumeur la plus élevée de la région, notamment pour le cancer du sein. C’est aussi le département de Bourgogne-Franche-Comté où la part de femmes de 50 à 74 ans dépistées pour cette maladie est la plus faible, 54 % contre 60 % en moyenne dans la région.

Quelle situation en Côte-d'Or ?

À l’inverse, la mortalité avant 65 ans est moins prononcée en Côte-d’Or et dans le Doubs. Ces départements affichent même une sous-mortalité de 4 % par rapport à la moyenne métropolitaine. Cette situation plus favorable s’explique par des décès liés aux comportements à risque moins fréquents en Côte-d’Or, notamment s’agissant des décès attribuables à l’alcool ou au tabac. Par ailleurs, le Doubs enregistre des décès dus aux tumeurs moins fréquents, notamment chez les hommes.

La mortalité prématurée est globalement comparable dans les autres départements à la moyenne française. Le Jura, le Territoire-de-Belfort et la Saône-et-Loire se distinguent par davantage de décès par suicide en particulier chez les femmes. En outre, les décès dus aux accidents domestiques féminins sont plus nombreux en Haute-Saône.