La mortalité en forte hausse dans les Hauts-de-France, les EHPAD particulièrement touchés

Les chiffres de la démographie dans les Hauts-de-France suivent malheureusement la courbe de l'épidémie de coronavirus : en 2020, 60 960 décès ont été enregistrés, soit une hausse de 11% en un an.

En 2020 dans les Hauts-de-France, l'INSEE a recensé 5380 décès dans les maisons de retraite, presque 30% de plus que l'an dernier.

La surmortalité liée à l'épidémie de Covid-19 est confirmée par les chiffres de l'INSEE, publiés ce mardi : le nombre de décès, toutes causes confondues, est en hausse de 11% en 2020 dans les Hauts-de-France. Cette augmentation est supérieure à la moyenne nationale, qui est de 8,8%, et elle particulièrement marquée dans l'Oise et le Nord.

Cinquième région la plus touchée

Les Hauts-de-France sont la cinquième région la plus touchée du pays. Selon l'Institut national de la statistique, "cet excédent est lié aux deux vagues épidémiques de Covid-19".

Les maisons de retraite sont particulièrement concernées par cette surmortalité liée à la pandémie : 5380 décès ont été enregistrés en 2020, 1200 de plus qu'en 2019 (+29%). Les décès à domicile ont augmenté de 20%.