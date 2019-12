La mortalité en très nette baisse sur les routes de Dordogne en 2019

Entre les repas de Noël et les fêtes du nouvel an qui arrivent, les contrôles routiers sont renforcés en Dordogne. À quelques jours de la fin de l'année, la préfecture peut déjà présenter une première tendance quant au bilan de la mortalité en 2019 : il s'améliore largement.

Entre les départs en vacances et les fêtes de fin d'année, les contrôles routiers sont renforcés ces jours-ci en Dordogne. Alors que 2019 touche à sa fin, la préfecture présente déjà une première tendance du bilan 2019 de la mortalité sur les routes. Il est en très nette amélioration par rapport à 2018.

L'année dernière, 42 personnes sont mortes sur les routes. Cette année, au 15 décembre, 24 personnes ont perdu la vie. "Pour le moment, on est plutôt sur une bonne tendance dans le département, mais il faut rester prudent : l'année n'est pas terminée et on sait que la période des fêtes est propice aux accidents graves. Par ailleurs, on a toujours autant d'accidents mais qui sont heureusement un peu moins graves" explique Martin Lesage, secrétaire général de la préfecture périgourdine.

Dispositif de police et de gendarmerie renforcé pour le nouvel an

Selon lui, le passage aux 80km/h a un effet indéniable sur cette baisse de la mortalité : "mécaniquement, cela réduit la gravité des accidents. Les autres éléments, ce sont les contrôles routiers qui continuent à être menés régulièrement." Et d'ajouter : "Il faut bien le dire, ce sont des chiffres qui fluctuent beaucoup d'une année sur l'autre donc il ne faut pas crier victoire trop vite. On a peut-être eu de la chance aussi cette année et il faudra réussir à concrétiser ces bons chiffres l'année prochaine" termine Martin Lesage.

Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, un dispositif de police et de gendarmerie renforcé sera mis en place dans tout le département.