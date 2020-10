La Moselle en zone rouge : le détail des mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus

Après avoir annoncé, ce vendredi matin sur France Bleu, le passage de la Moselle en zone rouge de vigilance au coronavirus, le Préfet du département, Laurent Touvet, détaille son plan d'action pour lutter contre la propagation de la pandémie, en rappelant que "la situation s'est brutalement dégradée et que cela impose de nouvelles mesures", précise Laurent Touvet. Le taux d'incidence est actuellement de 91 nouveaux cas pour 100.000 habitants en Moselle, soit 1.000 nouveaux cas par semaine.

Les nouvelles mesures

Les rassemblements de plus de 6 personnes seront interdits à partir de ce week-end sur la voie publique, à deux exceptions près : les funérailles et les manifestations revendicatives autorisées

à partir de ce week-end sur la voie publique, à deux exceptions près : les funérailles et les manifestations revendicatives autorisées Les bars et restaurants ne pourront plus non plus servir des tables de plus de six personnes et chaque client devra ête espacé d'un mètre

Masque obligatoire sur tout le périmètre de Metz, sur toute la commune de Montigny-lès-Metz également, et à Thionville, dans le centre-ville, "à partir de ce week-end ou de lundi", avance le Préfet

Jauge maintenue à 5.000 personnes, cela concerne le stade St Symphorien du FC Metz, qui pourra toujours accueillir jusqu'à 5.000 spectateurs

Dans les cinémas et salles de spectacles, en revanche, un siège sur deux doit rester vacant entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs

entre chaque spectateur ou groupe de spectateurs En station debout, dans des foires ou salons par exemple, le périmètre de 4m2 par personne doit être respecté

"Il va y avoir des contrôles et des verbalisations, la pédagogie ne va pas durer longtemps", prévient le Préfet.

102 lits de réanimation en Moselle

Le préfet de la Moselle et la responsable départementale de l'Agence régionale de santé, Limia Himer, ont précisé que le département disposait de 102 lits de réanimation et que des projections sont en cours pour voir quelle capacité supplémentaire peut être mise en oeuvre. "Mais nous n'irons pas jusqu'aux 200 lits de réanimation mis en place en avril car à l'époque, en raison du confinement, d'autres services dans hôpitaux n'étaient pas ouverts", précise Limia Himer. Le département ne pourra pas non plus compter sur des transferts de patients cette fois-ci car d'autres régions sont plus touchées que la nôtre.

