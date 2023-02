La Moselle est le deuxième département avec le plus de villages où il fait bon vivre, selon un classement

Ce n'est pas faute de le répéter sur France Bleu Lorraine mais la Moselle est un département où il fait bon vivre ! Ce dimanche 26 février, le classement des Villes et Villages où il fait bon vivre, développé par l'association du même nom, le confirme : la Moselle est le deuxième département qui compte le plus de villages où il fait bon vivre.

ⓘ Publicité

Dévoilé par le Journal du Dimanche, le classement liste 500 villages de moins de 2 000 habitants selon près de 200 critères très précis, allant de la qualité de vie, à la santé en passant par les commerces. En Moselle, 47 communes se trouvent dans le classement, ce qui en fait le département le mieux représenté après le Calvados.

47 communes mosellanes dans le top 500

La première commune mosellane est Peltre, dans l'agglomération de Metz. Elle est 4e et presque habituée à ce classement, qui la met dans le top 10 depuis quatre années consécutives maintenant. Le maire, Walter Kurtzmann, ne s'en étonne pas : "Tout d'abord, nous avons une qualité de vie avec la proximité de la nature. Ensuite, nous appartenons à l'Eurométropole de Metz, nous avons la chance d'avoir des médecins, des infirmiers, la proximité avec l'hôpital et la maternité. Puis, nous avons des commerces."

La revanche des petites communes ?

Sur le volet éducation, Peltre n'est pas en reste avec des classes pour tous les niveaux, de la maternelle au BTS, et la proximité du Technopôle. Néanmoins, le maire reconnaît que sa ville perd deux places au classement 2023 en raison de nouveaux critères, comme la qualité de l'air ou la sécurité [Peltre n'a pas de police municipale, elle n'en a pas les moyens, NDLR].

Un peu plus bas, figurent les villages de Ventoux (13e), Mey (25e) ou Cuvry (49e). Dans la catégorie des Villes de plus de 2 000 habitants, Metz se classe 29e.

"Encore récemment, on voulait tuer les petites communes en disant qu'elles n'avaient plus d'intérêt, que c'était ringard par rapport au reste de l'Europe, souligne Walter Kurtzmann. Mais [ce classement] montre que la gestion des petites communes plait et qu'on ne s'en sort pas si mal."

Même si après quatre années à figurer dans ce classement, le maire ne sait pas dire si cela a permis de favoriser des installations dans son village.