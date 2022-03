La Moselle signe ses premiers contrats d'engagement jeune

C'est la toute dernière mesure du gouvernement pour lutter contre le chômage. Les premiers contrats d'engagement jeune viennent d'être inaugurés en Moselle ce mardi 1er mars. Le dispositif permet aux 16 à 25 ans de trouver un emploi via un programme intensif de 15 à 20 heures par semaine, sur six à dix mois. Une formation personnalisée qui s'accompagne d'une allocation qui peut aller jusqu'à 500 euros par mois.

Réinsertion professionnelle

Stylo à la main, Madison, 20 ans, vient de signer son contrat d'engagement jeune. "C'est le début d'une nouvelle vie pour moi", annonce la jeune fille tout sourire, je veux trouver du travail dans l'animation avec les enfants." A ses cotés, Camille, 24 ans, est aussi ravie de se lancer dans l'aventure. "Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir un suivi, qu'on me pousse un petit peu", confie la future tatoueuse. L'opération est menée par la préfecture, en lien avec les agents de Pôle Emploi et de la mission locale du Pays messin.

L'idée est donner un cadre au 16 à 25 ans en recherche d'emploi. Il y en a 22.000 actuellement en Moselle, sur un total de 110.000 jeunes. Après la signature, chacun bénéficie d'un accompagnement très personnalisé. Cela commence par un entretien d'une quarantaine de minutes avec son conseiller. "On va faire une grosse mise au point. Quel est le projet professionnel ? Est-ce qu'il y a déjà des expériences professionnelles ?", énumère Lilian Poissonnier, de la mission locale de Metz-Borny.

Une série de questions qui va permettre de mieux connaitre les besoins de la personne. Le candidat va ensuite suivre un programme dit "intensif", de 15 à 20 heures par semaine. Cela comprend la préparation de CV, de lettres de motivation, d'entretiens d'embauche... "On va vraiment se concentrer sur le concret, sur l'accès à la formation, comme par exemple un BAFA", ajoute Lilian Poissonnier, au côté de Madison.

Jusqu'à 500 euros par mois

De son côté, la jeune fille devra répondre présente à chacun des rendez-vous et se montrer motivée. Son accompagnement va durer six mois, pendant lesquels elle va toucher jusqu'à 500 euros d'aide financière par mois. Une assistance qui lui permettra de répondre aux frais engagés dans sa recherche d'emploi. "Ils vont se déplacer, faire de l'immersion, donc forcément cela occasionne des frais, et cette allocation est là pour soutenir les jeunes qui sont en difficulté", justifie Fabrice Nourdin, directeur de Pôle Emploi Moselle. Si un candidat ne respecte pas le programme proposé, l'aide lui est alors enlevée.

Pour Madison, l'objectif est de décrocher au moins un CDD de six mois, et pourquoi pas un CDI. La préfecture de la Moselle veut ainsi atteindre les 3.200 contrats d'engagement jeune d'ici la fin de l'année.