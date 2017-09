La Moselle soutient les sinistrés dans les Antilles après le passage de l'ouragan Irma

En Moselle, la population tente de se mobiliser afin de venir en aide aux îles de Saint-Martin et Saint-Barthelemy, frappées par l'ouragan Irma. 50 000 euros sont débloqués par le département à destination des sinistrés.

A l'heure des premiers bilans, quelques chiffres permettent de se rendre compte de l'ampleur de l'ouragan qui a dévasté le 6 septembre 2017 les Antilles françaises, les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy:

Plus d'un milliard d'euros de dégâts selon les assureurs;

95 % de la partie française de l'île de Saint-Martin est détruite;

de la partie française de l’île de Saint-Martin est détruite; Plus de 60 % des maisons sont inhabitables sur l'île de Saint-Barthélemy.

Pour mettre en perspective les dimensions actuelles de l'ouragan #Irma, qui a grossi ces dernières 24h. #Antillespic.twitter.com/hNHYPTK9VL — Keraunos (@KeraunosObs) September 5, 2017

Les secours s'organisent, tout comme les initiatives dans de but de récolter des dons. Et la Moselle n'est pas en reste. Après les jeux d'évasion, ce sont les étudiants en droit de l'Université de Lorraine, à Sarreguemines, qui se mobilisent.

Ils ont organisé pendant deux jours au sein de leur cafétéria une collecte (qui sera renouvelée). Ils ont obtenu une trentaine de dons ."C'est le geste qui compte, c'est symbolique, relativise Loïc Burgun face au faible score, mais pour nous ça semble tout a fait naturel de donner, et on oblige personne".

La Moselle signe un chèque de 50 000 euros

Le département, réuni en conseil lundi 11 septembre, a décidé, à l'unanimité, d'octroyer une enveloppe de 50 000 euros à destination des zones sinistrées. "Chacun peut être concerné par ces catastrophes naturelles, imaginez la Moselle [(la rivière)] qui déborde!", explique Patrick Weiten, le président du conseil général de la Moselle.

Un soutien que l'ancien maire et député revendique:

" Ce sont ces valeurs d'entraides que nous revendiquons. Notre département a une longue histoire, remplie de guerres, d'annexions, etc. Je préfère que l'on me fasse le reproche de trop donner, plutôt que celui d'être égoïste".

Pour effectuer un don vous pouvez: