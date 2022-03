La Mosquée de Beauvais devrait rester fermée pour le Ramadan

La Préfecture de l'Oise n'a toujours pas rendu sa décision concernant la réouverture de la mosquée de Beauvais, fermée depuis le 27 décembre dernier, mais il semble désormais peu probable qu'elle ait lieu avant le 2 avril prochain et le début du Ramadan. Dans un communiqué, l'Association socio-culturelle Espoir et Fraternité, gestionnaire de la mosquée s'émeut de "nouvelles conditions" demandées le 18 mars dernier par la Préfecture, qui repoussent "de facto la perspective d'une réouverture avant le Ramadan", notamment le changement de son statut d'association, une procédure chronophage.

De nouvelles conditions à sa réouverture

L'Association socio-culturelle Espoir et Fraternité (ASCEF), gestionnaire de la Grande Mosquée de Beauvais, avait l'espoir d'une réouverture pour le Ramadan, qui commence le 2 avril. Depuis sa fermeture le 27 décembre sur décision de la Préfecture après une intervention directe du ministre de l'Intérieur, suite aux propos haineux tenus par son Imam, la mosquée travaille avec les services de l'État sur les conditions de sa réouverture.

Mais le 18 mars dernier, lors d'une nouvelle réunion entre les gestionnaires de la Grande Mosquée et les services de la Préfecture, ces derniers ont imposé deux nouvelles conditions à la réouverture du lieu de culte, explique l'avocat de l'ASCEF, Samim Bolaky. "La Préfecture a demandé de dissoudre le bureau de l'association, explique l'avocat, présent lors de la réunion. Et elle lui a également demandé de passer du statut d'association 'Loi 1901' à une association régie par le statut de Loi 1905", explique-t-il. La loi de 1905 ayant pour but d'encadrer les "associations pour l'exercice des cultes", avec des outils supplémentaires de contrôle, notamment concernant les financements.

Deux conditions acceptées par l'association gestionnaire de la mosquée. Seulement, "elles prennent du temps", explique Me Bolaky, la mosquée ne pourra s'y plier avant le 2 avril prochain et le début du Ramadan. L'avocat accuse la préfecture de "jouer la montre", "ces conditions auraient pu nous être imposées bien en amont, afin que la mosquée puisse les remplir avant le Ramadan, or, après des mois de discussion, on nous prévient seulement le 18 mars."

Contactée, la Préfecture n'a pas répondu à nos sollicitations, au regard de la période de réserve liée à l'élection présidentielle.