La mosquée de Cherbourg organise une marche blanche en hommage à Samuel Paty

La mosquée de Cherbourg organise vendredi 23 octobre à partir de 14h45 une marche blanche en hommage à Samuel Paty, professeur des Yvelines assassiné le 16 octobre dans les Yvelines pour avoir montré des caricatures de Mahomet à ses élèves. "Il faut que les Français de confession musulmane montrent leur condamnation ferme et sans équivoque, réagit sur France Bleu Cotentin Hicham Sahmoune, porte-parole de la mosquée de Cherbourg et organisateur de cette marche blanche. Il faut qu'on montre que _nous aussi nous sommes attaqués_, pas en tant que musulmans mais en tant que républicains. Ces terroristes doivent comprendre qu'ils sont seuls et qu'on fait bloc."

Il faut isoler ces fous d'un dieu qu'on ne connait pas

Pour le porte-parole de la mosquée de Cherbourg, cette marche blanche est "indispensable", pour montrer que l'Islam "ce n'est pas ça". Il appelle également à mieux sensibiliser les jeunes : "Il faut les aider à comprendre que _le droit au blasphème est une réalité en France_. Il faut leur apprendre à réagir quand on se sent blessé. Parce que bien sûr on est blessé quand on touche à notre prophète, mais ce n'est pas pour autant qu'on peut être violent, mêmes verbalement." Hicham Sahmoune appelle également à une meilleure organisation de l'Islam de France, pour mieux transmettre les informations et pouvoir délivrer un message clair venu d'une instance dirigeante.