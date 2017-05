La mosquée de Stains soupçonné d'islamisme radical va réouvrir annonce un communiqué du ministère de l'Intérieur

L'arrêté ordonnant la fermeture provisoire de la mosquée "Al Rawda" à Stains, en Seine Saint-Denis, a été abrogé mercredi par le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl. L'association qui gère cette mosquée a notamment décidé de se séparer d'un l'imam radical qui y officiait.

La mosquée de Stains dans le 93 va pouvoir réouvrir. Une décision du ministère de l'intérieur qui l'a annoncé mercredi dans un communiqué.

"La mosquée Al Rawda à Stains avait fait l’objet d’une fermeture provisoire sur le fondement de l’état d’urgence, par arrêtés préfectoraux des 2 novembre et 21 décembre 2016", rappelle également le ministère de l'Intérieur

Cette mosquée était soupçonné d'Islamisme radical.

Selon le ministère de l'Intérieur, l'association gérant cette mosquée a "tiré les conséquences de cette fermeture" et pris des mesures permettant de "prévenir et de faire cesser les troubles à l'ordre et à la sécurité publics".

L'association gérant la mosquée a notamment décidé de se séparer de l’imam radical qui y officiait et de recruter des imams modérés, d'installer des caméras de surveillance pour éviter la constitution au sein de la mosquée de groupes incontrôlés.

Le feu vert de la réouverture dépend maintenant de la mairie de Stains qui doit réulariser le dossier d’accessibilité et de sécurité incendie.