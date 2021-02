La Motte-Servolex : classes surchargées et suppression d'heures à la rentrée, le collège Georges Sand en grève

Le collège Georges Sand de La Motte-Servolex (Savoie) change de classification : il devient un établissement "favorisé". Concrètement, cette nouvelle se traduit par une perte d'heures de cours à partir de septembre. Ce mardi, la plupart des professeurs du collège font une journée morte.

Les enseignants font une grève car ils vont se retrouver devant des classes dépassant les 30 élèves, et plusieurs d'entre eux vont devoir enseigner ailleurs. Selon les professeurs grévistes,à partir de septembre, 60 heures de cours par semaine vont être supprimées au collège Georges Sand, soit l'équivalent de deux postes d'enseignants.

Il n'y a des choses qu'on ne va plus pouvoir se permettre, parce que la mise en place pour une heure de cours et la fin de la séance prennent la moitié de notre temps avec les élèves - Pierre Fraysse, professeur de technologie au collège Georges Sand (La Motte-Servolex)

Ça s'annonce encore plus compliqué pour les disciplines qui nécessitent de la pratique. Pierre Fraysse est professeur de technologie. A la rentrée, il n'est pas sûr d'avoir assez de place dans le laboratoire pour accueillir tous ses collégiens. "En sciences, on travaille beaucoup avec des expériences, de l'informatique." Désormais, les cours vont devenir beaucoup plus théoriques. "C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont besoin de passer par la pratique. _C'est bien insuffisant et c'est pour ça qu'on demande des groupes plus réduits dans certaines disciplines_", ajoute Pierre Fraysse.

Les cours de sciences et de langues particulièrement touchés

Il n'y a pas que pour les professeurs de sciences que ça va être compliqué. Cindy Guldenfels enseigne l'espagnol. Elle ne sait pas comment ses élèves vont pouvoir progresser dans ces conditions : "Je ne vois pas comment on va faire, concrètement, pour faire tenir 32 élèves dans une classe et leur faire parler une langue étrangère. Ça va être encore plus superficiel. Et pour aider les élèves en difficulté et faire en sorte que les élèves qui n'ont pas de difficultés puissent aussi être tirés vers le haut ... Comment est-ce qu'on va faire ça ?" s'indigne l'enseignante.

La vie professionnelle et personnelle de Cindy Guldenfels est aussi touchée par ces changements. Puisque le collège perd des heures, il faut réduire le temps de présence de certains professeurs. L'enseignante d'espagnole va perdre 8 heures de cours dans cet établissement : elle n'assurera plus que 4 heures par semaine, contre 12 actuellement. "Je ne sais pas du tout où je vais être. Je ne sais pas si ça sera un collège, un lycée, si ça sera à l'année ou pas... En fait, le 4 septembre on peut me dire 'voilà tu es là_'_. On est des pions et on doit s'adapter. Je trouve ça vraiment triste et révoltant."

Les enseignants grévistes accueillent les parents d'élèves et élus municipaux à partir de 10 heures ce mardi 2 février, à l'entrée du collège Georges Sand. Ils ont rendez-vous avec le directeur académique à 16 heures 30 pour tenter de trouver un compromis.