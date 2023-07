La MSA Mayenne-Orne-Sarthe organise une collecte de fournitures scolaires pour les plus démunis

La MSA Mayenne-Orne-Sarthe, la sécurité sociale des agriculteurs, se mobilise cet été pour les plus démunis, en s'associant avec le Secours Populaire. Elle lance un appel aux dons de fournitures scolaires, dans un contexte d'inflation et de baisse du pouvoir d'achat, "certaines familles vont se trouver dans la difficulté pour faire face aux dépenses liées à la rentrée à l'école de leurs enfants".

Pour cette collecte, il est possible de donner tout type de fournitures en bon état : cahiers, stylos, calculatrices, etc. En Mayenne, les dons sont à déposer dans les accueils de la MSA à Laval (uniquement le matin) et à Château-Gontier-sur-Mayenne (les mardis et jeudis matin).