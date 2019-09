La municipalité de Cavalaire fait la chasse aux nuisances sonores émises par les deux roues

Cavalaire-sur-Mer, France

Rapprocher les conducteurs de deux roues bruyants de la police municipale en les sensibilisant sur les nuisances qu'ils occasionnent. C'est l'esprit de la campagne menée en ce moment par la municipalité de Cavalaire jusqu'au 15 septembre. Grâce à un sonomètre, les policiers municipaux relèvent le niveau de décibels émis par le deux roues, et préviennent le conducteur d'une éventuel infraction. "Nous ne sommes pas contre les jeunes, nous l'avons tous été. Mais pour autant, chacun aspire à la tranquilité. Et entendre chaque matin, un conducteur qui part sur sa moto avec un bruit infernal, ça n'est pas acceptable. Aujourd'hui, nous lui disons qu'il n'est pas en règle, et qu'il doit se mettre en conformité. Et nous le prévenons que s'il ne change rien, la prochaine fois c'est la verbalisation" explique Arnaud Georges, le directeur de cabinet du maire de Cavalaire.

Le contrôle est simple et rapide. Le policier municipal vérifie sur la carte grise du conducteur un chiffre. Il demande à ce même conducteur de mettre les gazs pour atteindre ce chiffre. Et le sonomètre disposé à 70 cms du pot d'échappement fait le calcul lui-même. Pour ce jeune conducteur, Matthieu, qui s'est prêté au contrôle, aucun problème. 75 décibels. Il est dans les clous. "Ma moto est neuve, donc je n'étais pas inquiet mais je voulais quand même savoir. Je comprends ces contrôles mais je pense qu'on devrait surtout bloquer les sites internet qui vendent des kits pour trafiquer sa moto. Car à la fin, nous sommes pénalisés et eux n'ont rien" conclut le motard.

Car ces bruits de motos très bruyantes sont largement décriées par nos concitoyens qui subissent une gêne. "Une agression même violente pour nos oreilles", commente un toulonnais qui s'en plaint notamment la journée. "Je fais un métier où j'ai besoin de me concentrer et ça me perturbe" glisse t-il. "Moi ça me réveille même la nuit, à croire qu'ils le font exprès" note une retraitée toulonnaise qui ne supporte plus la situation.

Cette campagne en tout cas s'inscrit dans la volonté du respect de chacun. C'est dans le même esprit qu'un radar anti-bruit est testé en ce moment en île de France.