La municipalité de Landivy mène une opération solidaire pour accueillir des ouvriers de sa champignonnière

C'est une opération solidaire et éco-responsable qui est menée depuis dix jours au sein de la commune de Landivy. Pour accueillir les ouvriers de sa future champignonnière, la mairie a lancé un appel aux dons. Des canapés, des lits et de l'électroménager ont été offerts par des habitants.

Des canapés, des lits, des tables, des commodes et de l'électroménager... voilà ce qu'ont récolté en une dizaine de jours les agents de la municipalité de Landivy dans le Nord Mayenne. Ces meubles serviront à meubler deux appartements mis à disposition par la municipalité pour Lou Légumes qui ouvrira en juin dans la commune une champignonnière. Dans ces deux appartements, jusqu'ici vacants, seront accueillis à partir de vendredi et pour six semaines 13 des 18 ouvriers polonais de la future champignonnière. La mairie n'a pas eu besoin d'acheter les meubles, elle a pu compter sur la solidarité de ses concitoyens qui ont répondu présents à l'appel aux dons lancé sur les réseaux sociaux et le site internet de la mairie.

"Le but était de meubler et de proposer aux ouvriers des conditions dignes de ce nom", explique Thierry Bazille, quatrième adjoint à la mairie de Landivy. En à peine dix jours, la mairie a reçu une dizaine d'appels de donateurs : des concitoyens, mais aussi des habitants de communes avoisinantes. Parmi eux, Thérèse qui vend, avec ses sœurs, la maison de ses parents. Elle doit donc la vider assez rapidement de son mobilier. "On hésitait entre donner à Emmaüs ou de les mettre à la déchetterie", indique-t-elle. Finalement, sa sœur entend parler de l'opération de Landivy, elle appelle sans hésiter alors la municipalité : "C'est humain, si ça peut aider les gens à venir dans le coin, surtout qu'ils viennent sans rien", assure Thérèse.

Une bonne action qui permet aussi des voyages jusqu'à la déchetterie. Car ce sont les agents municipaux eux-mêmes qui sont venus chercher les meubles : deux petits matelas, des chaises, des tables basses. Le quatrième adjoint au maire, Thierry Bazille, en a aussi profité pour glisser dans la fourgonnette municipale des tableaux, des vases et de la vaisselle. "Il faut aussi leur apporter un certain confort", confie l'élu.

Des petits matelas, des chaises et des tables basses s'empilent dans la fourgonnette municipale © Radio France - Laurine Benjebria

Avec ces décorations, la mairie espère ainsi donner un peu de vie aux appartements vides. Cette opération solidaire a aussi des objectifs éco-responsables : car il s'agit par ailleurs de lutter contre la sur consommation et de désencombrer les déchetteries. "On jette, on ne fait plus trop attention aux objets alors qu'ils ont une histoire, du passé", regrette Thierry Bazille. Il veut encourager les habitants à se tourner vers la seconde main car "c'est très utile et très important de donner une seconde vie" aux objets.

"On est dans une société de surconsommation"

Cette opération a rencontré un franc succès : "C'est au-delà de nos espérances", salue Thierry Bazille qui envisage ainsi de réitérer l'expérience. "On sait qu'il y a des gens qui sont mal-logés ou qui ont parfois des difficultés à accéder à certains meubles ou électroménager, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine", explique l'adjoint au maire. Il espère même que d'autres mairies reprendront l'idée pour lutter, elles aussi, contre la surconsommation et l'encombrement des déchetteries.

Si vous habitez le secteur, et que vous hésitez à jeter des meubles, vous pouvez donc appeler auparavant la mairie de Landivy pour voir si elle n'en aurait pas besoin (02 43 05 42 05).