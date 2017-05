La municipalité de Tours prend des mesures pour éviter les nuisances sonores cet été pendant le son et lumière

La cathédrale Saint-Gatien de Tours s'illuminera dans tout juste un mois le jeudi 29 juin pour plus de deux mois de son et lumière. Après les plaintes des riverains, la municipalité vient de prendre des mesures pour réduire les nuisances sonores

Comme l'année dernière pour la première édition, la cathédrale Saint-Gatien de Tours (Indre-et-Loire) va être mise en son et en lumière à partir du jeudi 29 juin pour les répétitions générales et du vendredi 30 juin pour les représentations. Avec quelques petites nouveautés cette année : la municipalité s'engage à limiter les nuisances sonores pour les riverains. Une réunion d'information vient d'être organisée il y a deux semaines, le lundi 15 mai, avec les habitants du quartier de la cathédrale.

Baisse et changement de direction du son

Il y aura désormais deux représentations tous les soirs pendant tout le mois de juillet et le mois d'août, toutes les deux espacées par six minutes de pause et non plus trente comme avant. L'amplification du son et sa direction seront modifiées. "Les enceintes étaient peut-être mal dirigées, un peu trop puissantes. Donc on a travaillé sur le sujet afin de permettre aux habitants d'être le moins touchés possible par le spectacle", explique Christophe Bouchet, l'adjoint au maire en charge du tourisme et des grands événements à Tours. Les habitants auront aussi des badges à leur disposition pour accéder plus facilement à leur domicile.

Pas suffisant pour les habitants

Mais pour certains habitants ces mesures ne vont pas assez loin. Ils demandent notamment la réduction de deux à une représentation par soir. Mais aussi une journée "off" par semaine, sans spectacle. L'été dernier a été compliqué pour beaucoup d'entre eux. Léon a acheté un appartement qui donne sur la place il y a un peu plus d'un an : "Si j'avais su, je ne serai pas venu ici, soupire cet homme de 77 ans. Je n'ai pas dormi de l'été l'année dernière. C'est scandaleux". Des voisins à lui ont même fait des travaux de double-vitrage chez eux l'été dernier pour entendre le moins de bruit possible.

Cette gêne se ressent aussi chez les patients de la clinique située juste en face de la cathédrale. "C'est vrai que pour eux ce n'est pas vivable, surtout quand ils viennent pour plusieurs nuits ici", déplore Céline, un des infirmières de l'établissement.

Près de 100.000 spectateurs sont venus l'année dernière sur le parvis de la cathédrale pour ce son et lumière. Les représentations auront lieu cette année tous les soirs de 22 heures 45 à 23 heures 15 en juillet. De 22 heures 15 à 22 heures 45 en août. Et en septembre, les vendredis-samedis 1-2, 8-9 et 15-16 à 22 heures et 22 heures 30