La muraille gallo-romaine du Mans se refait une beauté

Depuis la mi-novembre, une grue avec un chariot élévateur est installée le long de la muraille. Trois salariés de l'entreprise Pavy, basée à la Chapelle Saint-Aubin, travaillent sur un chantier de rénovation. Ils sont chargés d'enlever les mauvaises herbes. Un chantier qui a lieu tous les ans et qui coûte entre 40.000 et 60.000 euros à la ville du Mans.

Un travail long et minutieux

On ne dirait pas quand on passe devant la muraille gallo-romaine du Mans, mais tous les ans il faut enlever toute la végétation qui a poussé. Des oiseaux et le vent rapportent souvent des graines sur le mur et l'herbe pousse très vite.

La muraille fait un kilomètre de long et plus de vingt mètres de haut à certains endroits. Les ouvriers, travaillent le long du mur de bas en haut sur environ dix mètres de large. "Il faut être très minutieux car il faut enlever la végétation sans abîmer la structure qui est très fragile; la colle a 2000 ans", souligne Eric Sylvère l'un des salariés de Pavy mobilisés sur ce chantier. Pour cela, les ouvriers utilisent des petites truelles et des brosses en nylon. Il n'y a pas de désherbant, ni de produit détergeant dans ce nettoyage, tout est fait à la main.

Eric Sylvère, chargé de nettoyer la muraille gallo-romaine du Mans © Radio France - Christelle Caillot

C'est un honneur de travailler sur ce site

Ce sont les endroits où le mur est le plus incliné où il y a le plus de végétation. Les ouvriers retirent parfois des branches de lierre de plus de un mètre de long. Et malgré le vent et le froid de cette fin d'année 2020 pour Eric Sylvère : "C'est un honneur de travailler sur ce site, la muraille a 2000 ans. Pour moi, c'est un privilège." L'entreprise Pavy travaille également sur l'escalier de la rue des Ponts-Neufs, à côté de la mairie.

La façade du café du jet d'eau avant la rénovation par l'entreprise Pavy - @pavy